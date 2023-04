I Diavoli alzano le braccia: la vittoria vale i playoff

di Marco Ballabeni

In semifinale, di nuovo. Per la quarta volta consecutiva (sarebbe la quinta, senza l’interruzione per covid del torneo 2020) il Valorugby conquista un posto nei play-off di campionato e lo fa in modo convincente, superando al Mirabello i diretti avversari delle Fiamme Oro Roma.

Una vittoria meritata, pur in una sfida equilibrata e che ha visto le Fiamme prevalere in alcuni periodi. Alla meta realizzata al 15’ da Sbrocco ha fatto seguito nella seconda metà del primo tempo una corposa reazione della squadra di Roma, che ha ribaltato il punteggio con le mete di Marinaro e Cornelli. Solo un attimo prima dell’intervallo Resino, ben lanciato da Farolini, ha trovato la meta del 10-14.

Nel secondo tempo, come era successo con i Lyons, la forza del Valorugby è emersa in modo netto, grazie anche all’ingresso in campo di un vivace Dominguez al posto di un Violi in giornata non brillante.

Al 50’ il controsorpasso realizzato di nuovo in “scava e vai” da Sbrocco e al 54’ la meta di Ortombina dopo un altro grande lavoro dei compagni di mischia (24-14). Dominguez allunga con due punizioni. Solo negli ultimissimi minuti riaffiorano le Fiamme, che vanno in meta al 73’ con una splendida azione alla mano sulla fascia sinistra e ne sfiorano altre due in zona recupero, fermati dalla difesa granata.

Il boccale Peroni di uomo-partita va a Sbrocco, che non solo compie un gran lavoro in ogni fase ma si ritrova anche al terzo posto tra i marcatori del torneo con 10 mete; molto bene anche Dominguez e l’intero pacchetto di mischia, forte e affiatato; positiva la prova di Farolini, al rientro dopo quattro mesi.

A una giornata dalla fine della fase regolare la lotta per le semifinali si scioglie così di colpo: si qualificano Rovigo, Petrarca, Valorugby e Colorno, out Fiamme e Viadana.

Peroni Top10, XVII giornata: Valorugby-Fiamme Oro 30-21, Colorno-Calvisano 28-3. Oggi, ore 15 (diretta Eleven Sports): Torino-Lyons, Petrarca-Viadana, Mogliano-Rovigo.

Classifica: Rovigo 61 punti, Valorugby 59, Petrarca 58, Colorno 56; Fiamme Oro 50, Viadana 44, Calvisano 39, Lyons 24, Mogliano 16; Torino 10.