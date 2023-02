I Diavoli battono Rovigo e ipotecano la finale

Valorugby

25

Rovigo

20

VALORUGBY EMILIA: Castiglioni; Resino, Majstorovic, Bertaccini, Lazzarin (36’-42’, 86’ Rossi); Newton, Violi (60’ T.Dominguez); Amenta (cap.), Sbrocco (73’ Rimpelli), Tuivaiti (60’ Cenedese); Ortombina, Dell’Acqua (50’ Dell’Acqua); Mattioli (68’ Panerai), Luus (21’ Silva), Diaz. All.: R.Manghi.

ROVIGO DELTA: Diederich Ferrario (cap.); Ciofani (66’ Moscardi), Tavuyara, Uncini, Sarto; Montemauri, Chillon; Casado Sandri (65’ Cosi), Lubian (59’ Stavile), Sironi; Lindsay, Steolo; Pomaro (47’ Swanepoel), Giulian (65’ Ferraro), Quaglio (65’ Leccioli). All.: A.Lodi.

Arbitro: A.Frasson di Treviso.

Marcatori: 7’ meta tecnica Valorugby, 13’ cp Montemauri, 27’ meta Silva tr Newton, 32’ meta Pomaro tr Montemauri; 50’ meta Casado Sandri tr Montemauri, 54’ cp Newton, 69’ cp Chillon, 74’ meta Amenta, 81’ cp Castiglioni.

Note: cartellino giallo al 7’ a Chillon (Rov), al 22’ a Tuivaiti (Vlr), al 31’ a Diaz (Vlr), al 47’ a Sbrocco (Vlr), all’84’ a Rimpelli (Vlr). Calci piazzati: Valorugby 35, Rovigo 45.

di Marco Ballabeni

Alla fine dell’ennesimo duello punto a punto con Rovigo, il Valorugby pone una preziosa ipoteca sulla qualificazione alla finale di Coppa Italia.

Per ottenere l’ambito pass rimane da superare un ultimo scoglio: vincere il 26 febbraio a Viadana, in una decisiva sfida del Po.

Ieri i mantovani hanno nettamente superato le Fiamme Oro Roma, eliminandole.

Al Mirabello è stata una partita fisica tra due squadre di alto livello: tante touche, meno mischie, poche ma godibili le giocate al largo. Tanti anche i cartellini gialli: il Valorugby si è trovato per dieci minuti in superiorità numerica e poi per quaranta minuti in inferiorità.

Diavoli subito sopra 7-0, dopo in-avanti volontario di Chillon; poi 14-3, con meta di Tuivaiti; tra fine primo tempo e inizio secondo i rodigini trovano il sorpasso con due mete degli avanti.

Newton impatta al 54’ (17-17), Chillon riporta in vantaggio i suoi dalla piazzola ma al 74’ capitan Amenta conquista la meta del contro-sorpasso (22-20). Nel finale Rovigo pone assedio alla linea dei pali granata ma le barrique Valorugby reggono e reggono e reggono ancora, e al 85’ arriva la riconquista del pallone che significa vittoria.

Nella prossima giornata di Coppa riposo (meritato) per i Diavoli, mentre Rovigo ospiterà le Fiamme e Viadana giocherà sul campo dei già eliminati Lyons Piacenza.

Nell’ultima giornata il decisivo derby a Viadana e turno di riposo per un Rovigo con ormai mezzo piede fuori dalla Coppa.

Coppa Italia, terzo turno: Petrarca-Calvisano 25-11, Mogliano-Torino 32-15; Valorugby-Rovigo 25-20, Viadana-Fiamme Oro 38-21. Riposano Colorno e Lyons.

Classifica girone A: Colorno 10 punti, Petrarca 9, Calvisano 5, Mogliano 5, Torino 0.

Girone B: Valorugby 13 punti, Rovigo 10, Viadana 7, Fiamme Oro 0, Lyons 0.

La finale, in campo neutro, è stata fissata a sabato 8 aprile.