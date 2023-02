I Diavoli chiedono aiuto al santone della palla ovale Jaques Brunel

Alla vigilia del decisivo match per la qualificazione alla finale di Coppa Italia tra Viadana e Valorugby (domani, ore 13, stadio Zaffanella di Viadana, biglietto 5 euro) è atterrato a Reggio anche Jaques Brunel per dare man forte ai Diavoli del Valorugby. L’ex coach della nazionale italiana e della nazionale francese è da alcune stagioni legato al club reggiano, non solo attraverso un contratto di consulenza tecnica ma anche e soprattutto grazie alla lunga amicizia con Roberto Manghi, head coach granata, e con Viliami Vaki, che era con lui a Perpignan nel 200809 all’epoca dello storico scudetto del club subpirenaico. Il recente e importante patto di collaborazione tra i settori giovanili di Valorugby e Perpignan, firmato poche settimane fa, è stato caldeggiato e propiziato proprio da Brunel, oltre che dall’ex diavolo Cazenave. Brunel, che da giocatore fu estremo e che quindi padroneggia soprattutto i segreti del gioco del reparto veloce, ha partecipato a due allenamenti pre-Viadana del Valorugby, sul prato dello stadio Mirabello. Il tecnico francese rimarrà a Reggio solo per alcuni giorni, ma da qui alla fine del campionato, cioè nella fase culminante della stagione, ritornerà a più riprese per spalleggiare lo staff tecnico del club di Enrico Grassi. Domani, come già ricordato, la squadra granata sarà a Viadana nell’ultima e decisiva giornata di Coppa Italia, prima dell’eventuale finale. Il Peroni Top10, cioè il campionato, tornerà nel primo weekend di marzo con un altro importante derby, al Mirabello contro la rivelazione Hbs Colorno.

Marco Ballabeni