I Diavoli dalla A alla Z: sogni e dubbi

L’alfabeto Valorugby, a metà inoltrata di una stagione che vede i Diavoli ancora in piena corsa per scudetto e Coppa Italia.

Amenta. Il capitano è tornato fondamentale nel gioco dei Diavoli.

Bersaglieri. Le sfide con Rovigo sono spesso le più appassionanti; se la stagione regolare terminasse così potremmo rivedere questo duello altre due volte, nella semfinale scudetto.

Coppa. Ancora due ostacoli sulla strada verso la Coppa Italia: la trasferta di Viadana (26 febbraio) ed, eventualmente, la grande finale contro Padova o Colorno (8 aprile).

Drop. Nelle 72 partite di questa stagione è stato segnato un solo drop. Il Valorugby non ne realizza uno da sei anni.

Erba. Dopo problemi vari il prato del Mirabello (sorte ingrata esser fili d’erba su un campo da rugby!) sembra reggere bene.

Franchino. La partenza a fine novembre di Properzi dalla panchina del Valorugby è stata una parentesi amara in una stagione per il resto positiva.

Guastalla. Il club nato nel 2008 tiene botta in serie C; i fluviali hanno vinto il derby con i Lupi e galleggiano a metà classifica.

H come la forma dei pali. Newton, piazzatore del Valorugby, ha infilato l’H 50 volte: 24 punizioni e 26 trasformazioni.

Iride. Dopo l’estate ci sarà la Coppa del Mondo. I reggiani Bigi e Teneggi ex Valorugby e ora alle Zebre inseguono la convocazione iridata in Francia.

Junior. Piccoli diavoli in campo ogni weekend: Minirugby, U13, U15, U17 e U19.

Lupi. I Lupi Reggiani di questa stagione assomigliano al lupo smagrito de “La spada nella roccia”: ultimi in serie C, per loro finora solo sconfitte.

Maul. La maul da touche rimane tra le azioni più efficaci del Valorugby. Silva e Luus, i due tallonatori, hanno realizzato 15 mete tra campionato e coppa.

Nazionali. Bertaccini, Lazzarin, Ortombina nell’Italia A; Mussini nell’Italia U18, Colombo nell’Italia 7s; Dell’Acqua nella nazionale brasiliana, Esteki chiamato in quella iraniana.

Ortombina. Il nome ricorda la salsa Ortolina ma la consistenza di questo giocatore è di tutt’altro tipo. Vent’anni appena e già titolare nell’Italia A e nel Valorugby, in un ruolo da espertacci come quello di seconda linea.

Portoghese reggiano. Matteo Colli e il suo Benfica sono nei quarti di finale della Coppa di Portogallo e sesti nel Top10 portoghese.

Quarantatré. Bigi ha raggiunto quota 43 cap in nazionale; 12 i cap di Bezzi, 7 quelli di Odiete, 1 per Giuseppe Sessi (di Scandiano, fu azzurro nel ’38) e 1 per Daniele Rimpelli. In totale nella storia 64 cap azzurri reggiani.

Rimpelli, Davide. Emblema del Valorugby, lui reggiano, insieme al nocetano Farolini e al milanese Dell’Acqua.

Sushiko. “Portali, portali, portali al Sushiko!” è uno dei cori degli “ultras” del Valorugby, quando al Mirabello la mischia spinge verso l’Hotel Europa e il ristorante giapponese.

Top10. Riformare o no il campionato? L’eterno dubbio shakespeareano della Federazione.

Ufficiali di gara. Insomma, gli arbitri. Alberto Pellegrino, Gianluca Farinelli, Alessio Vaccari, Chiara Vanini e Andrea Poluzzi sono i migliori arbitri reggiani.

Vaki. Vice di Manghi in panchina, poche parole e molta saggezza rugbistica.

Zero minuti. Esteki, Messori, Esposito (2003) e Bondavalli (2004) sono i Diavoli ancora senza minuti di gioco in stagione.

Marco Ballabeni