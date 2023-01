I Diavoli perdono l’allenatore per due mesi

Due mesi di sospensione per Roberto Manghi, head coach del Valorugby. La sentenza della squalifica risale a quindici giorni fa, ma ne è stata data pubblicazione ieri; l’allenatore della squadra reggiana, che in estate aveva lasciato il posto a Franco Properzi ma che già in dicembre è tornato alla guida dei Diavoli dopo l’inattesa rinuncia del tecnico veneto, dovrà stare lontano dalla panchina del Valorugby fino all’11 marzo e questo significa che sarà costretto a saltare tre partite di Peroni Top10 e due di Coppa Italia. I tre incontri di campionato sono quello già giocato a Padova (nel quale la squadra fu seguita in campo da Zanichelli, Vaki e Garrido Panceyra), quello di domani a Torino e il derby del 4 marzo in casa con Colorno; le due partite di Coppa Italia alle quali Manghi dovrà assistere dalla tribuna sono in programma il 4 febbraio, in casa con Rovigo, e il 28 febbraio in trasferta a Viadana.

La sospensione dell’head coach del Valorugby, nato a Parma nel 1958 e con all’attivo 277 partite da pilone nel massimo campionato e una quasi trentennale carriera da allenatore, è dovuta ad alcuni passaggi di un’intervista rilasciata in maggio al nostro giornale e nella quale Manghi esprimeva, al termine della semifinale scudetto di ritorno persa contro Rovigo, giudizi sugli arbitri ritenuti irriguardosi dal giudice sportivo della Federazione Italiana Rugby.

Oltre ai due mesi di squalfica sono stati inflitti 200 euro di multa alla società.

E’ stata, quella dell’11 gennaio, una sessione laboriosa per il tribunale sportivo federale, che ha dovuto valutare altri episodi analoghi: all’allenatore capo del Mogliano, Salvatore Costanzo, è stata inflitta la stessa squalifica di Manghi, due mesi e duecento euro di multa, “per reiterate parole offensive e comportamento irriguardoso nei confronti del team arbitrale”, espresse in questo caso in campo e non sulle colonne di un quotidiano; al club di Rovigo sono stati inflitti 550 euro di multa, sempre a cagione di parole ingiuriose rivolte al team arbitrale ma in questo caso dal pubblico e non dallo staff tecnico. I tifosi del Rovigo hanno raccolto con una colletta l’intera somma per non pesare sulle casse della società.

Marco Ballabeni