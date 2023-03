I Diavoli pronti a prendersi il sesto derby stagionale

Fino a questo momento il Valorugby ha vinto tutti i cinque derby della stagione: con Piacenza e Viadana (campionato e coppa) e con il Colorno, all’andata in campionato.

Oggi al Mirabello (alle 15.45, con diretta tv su Rai Sport ed Eleven Sports) nel derby di ritorno con l’Hbs Colorno, l’intento è mantenere intatto questo percorso, non solo per il record in sé ma soprattutto perché la sfida con i parmensi appare un passo fondamentale sulla via verso i play-off.

I giocatori di Manghi e quelli di Casellato sono terzi a pari merito in una classifica che a sei giornate dalla fine vede ancora sei squadre in lotta per un posto in semifinale. All’andata, a Colorno, il Valorugby vinse con inaspettata larghezza, 13-42, giocando forse il miglior match della stagione; "una partita perfetta", la definì l’allora coach Franco Properzi. In meta andarono Dell’Acqua, Bertaccini, Schiabel e due volte Silva nel finale, con un 77 di Newton al piede.

Al Mirabello oggi arriva però un Colorno determinato a rifarsi, dopo alcuni match poco soddisfacenti negli ultimi due mesi.

"E’ un altro scontro che dobbiamo assolutamente vincere – afferma Roberto Manghi, coach Valorugby – Veniamo da una serie di risultati positivi, segno di una maturità agonistica raggiunta e che vogliamo continuare a mantenere".

Poche sorprese nella formazione preparata dallo staff granata; in prima linea assente Luus e out anche Diaz, dopo il rosso di Viadana in Coppa Italia.

A proposito di Coppa Italia, si affaccia l’ipotesi che la finale dell’8 aprile sarà non a Parma ma a Verona; una scelta affascinante, senza nulla togliere allo stadio parmense che è piacevole e accogliente ma un po’ inflazionato dai tanti eventi ospitati di recente. Si aspetta comunque la decisione definitiva da parte della Federazione.

La formazione Valorugby: Castiglioni; Costella, Majstorovic, Bertaccini, Colombo; Newton, Renton; Amenta (cap.), Tuivaiti, Ortombina; Du Preez, Dell’Acqua; Favre, Silva, Randisi. Panchina: Mattioli, Garziera, Panerai; Gerosa, Mazzei, Rimpelli; Dominguez T., Violi.

Top10, XIII giornata: ieri Petrarca-Torino 61-14, Viadana-Lyons 5-32; oggi ore 14 Fiamme Oro-Mogliano; 15.45 Valorugby-Colorno, Calvisano-Rovigo.

Classifica: Petrarca Padova 51, Rovigo 41, Valorugby 39, Hbs Colorno 39; Fiamme Oro Roma 37, Calvisano 34, Viadana 29, Lyons Piacenza 22, Mogliano Veneto 11; Ad Maiora Torino 9.

Sempre Diavoli. Oggi in campo altre formazioni Valorugby: alle 11 triangolare U15 a Formigine, alle 13.30 Valorugby-Lazio U19 a Iano, alle 14.30 Bologna-Lupi Reggiani in Serie C.

Marco Ballabeni