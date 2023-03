I Diavoli provano l’attacco al secondo posto

di Marco Ballabeni

"Nella quartultima giornata del Peroni Top10 arriva al Mirabello il grande Rovigo, squadrone secondo in classifica guidato in campo da Ferro e Tavuyara.

Kick off alle 16, con diretta Rai Sport ed Eleven Sports.

E’ un incontro determinante per la graduatoria di vertice, ancora molto compatta: cinque squadre sono compresse in pochi punti, solo quattro accederanno alle semifinali.

Del gruppo di aspiranti ai play-off non fa più parte il Calvisano. In lotta con le altre fino a due giornate fa, il club bresciano ha lasciato fragorosamente la presa: non solo ha perso gli ultimi due match ma ha annunciato che rinuncerà al prossimo Top10, per ripartire da una categoria inferiore; forse dalla serie A.

Da Rovigo oggi è atteso un buon numero di tifosi; nonostante abbia un terzo degli abitanti rispetto a Reggio, la città di Rovigo è riuscita nella scorsa giornata a portare nel proprio stadio tremila tifosi appassionati per il derby con Padova.

Diavoli reggiani e Bersaglieri rodigini sono 1-1 nelle sfide di questa stagione: all’andata, allo stadio Battaglini, vinse Rovigo 31-17, ma in Coppa Italia, in un match al Mirabello determinante per il passaggio alla finale, ha prevalso il Valorugby, 25-20.

"Affrontiamo Rovigo con l’assoluta tranquillità di esserci preparati nel migliore dei modi - ha dichiarato l’head coach Roberto Manghi - Ci conforta inoltre la sicurezza di poter schierare la formazione migliore. E in ogni caso, a questo punto del campionato, sappiamo che i risultati nessuno ce li regala e che dobbiamo saperceli conquistare unicamente con le nostre forze. In settimana abbiamo lavorato ulteriormente su quelle che valutiamo essere le nostre armi d’attacco più incisive, e allo stesso tempo abbiamo cercato di preparare ogni possibile contromossa alle ben note potenzialità rodigine. Il risultato di tanto lavoro ora dovrà dirlo il campo".

Sarà un pomeriggio particolare per Matteo Dell’Acqua, che in caso di ingresso in campo collezionerebbe la 131ª partita con i Diavoli e raggiungerebbe Davide Farolini in testa alla graduatoria dei giocatori che hanno vestito più volte la maglia Valorugby; in terza posizione Davide Rimpelli, a quota 103.

Frattanto la federazione ha comunicato che la finale scudetto è stata fissata per domenica 28 maggio allo stadio delle Zebre a Parma, di sera, con inizio alle 21 e diretta, per la prima volta nella storia del campionato, su Rai Due.

La formazione Valorugby: Dominguez T.; Lazzarin, Colombo, Bertaccini, Majstorovic; Newton, Violi; Amenta (cap.), Sbrocco, Tuivaiti; Du Preez, Ortombina; Favre, Silva, Diaz. A disposizione: Luus, Garziera, Randisi; Gerosa, Dell’Acqua, Esposito; Schiabel, Dominguez P.

Peroni Top10, XV giornata: oggi ore 14 Torino-Mogliano, 14.30 Fiamme Oro-Calvisano, ore 16 Valorugby-Rovigo (Rai Sport); domani ore 14 Colorno-Viadana, ore 15 Petrarca-Lyons. Tutte le partite in diretta su Eleven Sports.

Classifica: Petrarca Padova 52 punti, Rovigo 51, Valorugby 48, Fiamme Oro Roma 46; Hbs Colorno 45, Calvisano 35, Viadana 34, Lyons Piacenza 23, Mogliano 12; Ad Maiora Torino 9.

Graduatoria metamen: Marco Silva (Valorugby) 12 mete, Tomas Montilla (Viadana) 10, Conrado Rosario (Mogliano) 9, Nicolas Sbrocco (Valorugby) 8; Pama Fou (Petrarca) e Giulio Bertaccini (Valorugby) 7; Francesco Colombo (Valorugby) e altri, 6 mete.

Serie C. Oggi alle 14.30 Giallo Dozza-Lupi Reggiani, domani alle 15 Guastalla-Bologna Rugby Club.