I Diavoli risorgono dall’inferno, domati i Rangers

Rangers Vicenza

30

Valorugby Reggio

35

RANGERS RUGBY VICENZA: Bruniera; Scalabrin (17’ Poletto), Gelos, Sanchez-Valarolo, Foroncelli; Mercerat, Pozzobon; Roura, Trambaiolo (27’ Piantella), Gomez; Pontarini, Urraza (40’ Peron); Avila-Recio (59’ Ceccato), Pretz (67’ Franchetti), Braggie’ (59’ Franceschini). A disp.: Pontanari, Casilio. All. Andrea Cavinato, Francesco Minto

VALORUGBY: Lazzarin; Mastandrea (60’ Pagnani), Tavuyara, Resino, Colombo; Ledesma, Violi; Tuivaiti (40’ Sbrocco), Nasove, Paolucci; Gerosa (49’ Du Preez), Fuser; Favre (60’ Pavesi), Silva (58’ Marinello), Diaz (8’-18’ 60’ Garziera). A disp.: Esposito, Silva-Soria. All. David Fonzi Guido Randisi

Arbitro: Merli di Ancona

Marcatori: p.t.: 2’ m. Favre tr. Ledesma (0-7); 15’ m. Foroncelli tr. Bruniera (7-7); 22’ m. Resino tr. Ledesma; 36’ m. Gomez tr. Bruniera (14-14); 40’ cp. Bruniera (17-14). s.t.: 47’ m. Gomez tr. Bruniera (24-14); 54’ m. Favre tr. Ledesma (24-21); 61’ cp. Bruniera (27-21); 67’ m. Pagnani tr. Ledesma (27-28); 75’ cp. Bruniera (30-28); 84’ m. Garziera-Montes de Oca tr. Ledesma (30-35).

Note: 400 spettatori. Player Of The Match: Luciano Gomez (Rangers Vicenza)

Finalmente riecco i Diavoli. Il Valorugby porta a casa una partita al cardiopalma a Vicenza contro i neopromossi Rangers e si mettono in saccoccia 5 punti. Una vera e propria boccata d’ossigeno per la squadra reggiana che si allontana dal pericoloso fondo della classifica. Le cinque mete dei diavoli fanno infatti guadagnare anche il punto di bonus che porta il Valorugby a quota 15. I rossoneri cominciano alla grande con una meta di Favre, trasformata da Ledesma. I reggiani vanno in inferirorità (giallo a Diaz) e al 15’ arriva la meta dei vicentini. Parità. Passano sei minuti e Reggio allunga con una meta di Resino . Ma i Rangers ribaltano tutto e a fine primo tempo vanno avanti 17-14. Nella ripresa i veneti allungano, ma poi si sveglia il Valorugby. Favre e Pagnani riportano i Diavoli avanti, ma Vicenza controsorpassa a 5’ dalla fine. Garziera però all’extratime fa esplodere di gioia i Diavoli per il sorpasso sigillato da Ledesma (100% in piazzola).

Classifica: Petrarca Rugby* e Colorno 19; Fiamme Oro 16; Viadana* e Valorugby 15; Femi-CZ Rovigo* 14; Sitav Rugby Lyons* 13; Mogliano Veneto Rugby* 8; Rangers Vicenza* 2

*una in meno