I Diavoli scattano, poi il Rovigo fa suo il match alla fine di una gara interminabile

Valorugby

19

Rovigo

26

VALORUGBY EMILIA: T.Dominguez; Lazzarin, Colombo, Bertaccini, Majstorovic; Newton, Violi; Amenta (cap.), Sbrocco, Tuivaiti (45’ Dell’Acqua); Du Preez, Ortombina (59’ Gerosa); Favre (55’ Randisi), Silva (35’ Luus), Diaz (55’ Garziera). N.e.: Esposito, Schiabel, P.Dominguez. All.: R.Manghi.

DELTA ROVIGO: Diederich (cap.); Lertora, Tavuyara, Van Reenen, Ciofani; Montemauri, Chillon; Stavile (64’ Casado), Lubian (50’ Cosi), Sironi; Lindsay, Steolo (54’ Ferro); Swanepoel (62’ Leccioli), Giulian (69’ Cadorini), Quaglio (62’ Pomaro). All.: A.Lodi.

Marcatori: 24’ meta T.Dominguez tr Newton, 26’ meta Colombo tr Newton, 31’ meta Giulian tr Montemauri, 40’ meta Lertora; 48’ meta Giulian tr Montemauri, 64’ meta Luus, 68’ meta Lertora tr Montemauri.

Arbitro: Angelucci, di Livorno.

Note: giallo a T.Dominguez al 44’, a Randisi al 60’, a Casado all’85’.

L’ultimo assalto del Valorugby si spegne sotto i pali a due ore e due minuti dal calcio d’inizio; una partita fiume, costellata da ripetuti ricorsi all’arbitro video e da tante azioni spettacolari, premia al termine il Rovigo che conquista il primo posto, pur temporaneo, in classifica.

Un successo meritato perché i trequarti rodigini hanno mostrato mirabilie, ma il Valorugby è riuscito a rimanere sempre in partita arrivando nel finale, un interminabile finale, per due volte a un cm dal possibile pareggio: nel primo caso (82’) l’arbitro Angelucci non ha potuto assegnare la meta a Garziera perché le immagini video non riuscivano a convalidarla con chiarezza, nel secondo caso (84’) solo le dita di Van Reenen hanno impedito a Du Preez di appoggiare il pallone sulla linea.

A inizio match erano stati i Diavoli a passare in vantaggio: prima con una splendida azione alla mano conclusa da Dominguez, poi con un calcetto a scavalcare di Violi finalizzato da Colombo (14-0).

Rovigo ha ribaltato il risultato a cavallo dell’intervallo con due mete del tallonatore Giulian e con una dell’ala Lertora. Al 65’, in inferiorità numerica, il pareggio di Luus (19-19). Poco dopo arriva però la seconda meta di Lertora. Poi il lungo assedio; Rovigo, così brillante nel gioco aperto, dimostra di saper anche difendere molto bene e tiene fino alla fine.

Peroni Top10, XV giornata: Torino-Mogliano 19-26, Fiamme Oro-Calvisano 24-15, ore 16 Valorugby-Rovigo 19-26; oggi ore 14 Colorno-Viadana, ore 15 Petrarca-Lyons.

Classifica: Rovigo 56 punti, Petrarca 52, Fiamme Oro 50, Valorugby 49; Colorno 45, Calvisano 35, Viadana 34, Lyons 23, Mogliano 16; Torino 10.

Marco Ballabeni