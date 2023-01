I Diavoli si inchinano alla forza del Petrarca

Petrarca 45 Valorugby 27 PETRARCA PADOVA: Lyle (74’ Citton); Esposito, Fou, Broggin, De Sanctis (61’ Capraro); Zini, Tebaldi; Trotta, Nostran, Casolari (49’ Montagner); Ghigo (55’ Panozzo), Galetto (61’ Michieletto); Hughes (77’ Bizzotto), Di Bartolomeo (61’ Cugini), Borean (54’ Spagnolo). All.: A.Marcato. VALORUGBY EMILIA: Dominguez T.; Bertaccini, Resino, Schiabel (62’ Majstorovic), Lazzarin; Dominguez P. (51’ Violi), Renton; Amenta, Sbrocco, Tuivaiti (74’ Cenedese); Du Preez (49’ Dell’Acqua), Ortombina; Favre (71’ Mattioli), Luus (71’ Silva), Diaz (71’ Garziera). N.e.: Rimpelli. All.: A.Zanichelli. Marcatori: 5’ cp Lyle, 7’ cp Lyle, 12’ cp P.Dominguez, 16’ meta Di Bartolomeo, 20’ meta Fou tr Lyle, 29’ meta Luus, 33’ meta Sbrocco tr P.Dominguez, 41’ meta Casolari tr Tebaldi; 44’ cp Lyle, 54’ meta Bertaccini, 70’ meta Cugini tr Lyle, 76’ meta Sbrocco tr T.Dominguez, 79’ cp Zini, 79’ meta Fou tr Zini. Arbitro: Vedovelli, di Sondrio. Note: cartellino giallo a Casolari (Pet) al 27’, Dell’Acqua (Vlr) al 59’, Spagnolo (Pet) al 75’. di Marco Ballabeni In una partita di alta intensità e qualità fisica, una battaglia ciclopica e di trincea tra i giocatori di mischia, il Petrarca batte con merito il Valorugby, confermando di essere pure in questa stagione la squadra più completa del Top10 e la principale favorita per il titolo. I Diavoli ottengono un punto di...