I Diavoli si rilanciano sbancando Torino

Ad Maiora Torino

26

Valorugby

43

AD MAIORA TORINO: Reeves E.; Monfrino (62’ Vaccaro), Groza, Reeves G. (47’ Modena), Civita; Roger Farias, Cruciani (43’ Loro); Ursache, Lavorenti, Quaglia; Noa (56’ Spinelli), Veroli (15’ Piacenza); Jeffery (56’ Barbotti), Caputo, De Lise (62’ Valleise). All.: L.D’Angelo.

VALORUGBY EMILIA: Castiglioni; Pagnani (66’ T.Dominguez), Majstorovic (60’ Resino), Bertaccini, Lazzarin; Newton, Violi (cap.); Tuivaiti (47’ Amenta), Sbrocco, Cenedese (62’ Mazzei), Ortombina, Dell’Acqua (47’ Du Preez); Mattioli (69’ Panerai), Silva (47’ Luus), Diaz (69’ Garziera). All.: A.Zanichelli.

Arbitro: Franco, di Pordenone.

Marcatori: 2’ meta Violi, 10’ meta Silva, 16’ meta Jeffrey tr Roger, 21’ meta Quaglia tr Roger, 25’ meta Lazzarin tr Newton, 33’ meta Sbrocco tr Newton; 55’ meta Bertaccini tr Newton, 60’ meta Civita, 70’ meta Bertaccini, 75’ meta Bertaccini tr Newton, 80’ meta Caputo tr Roger.

di Marco Ballabeni

Sul campo della neopromossa Torino il Valorugby si rilancia in classifica e riconquista la seconda posizione; almeno per un giorno, in attesa dei due scontri diretti di oggi tra le altre candidate ai play-off.

Diavoli in formazione in parte sperimentale, con il debutto di Luca Pagnani 20enne trequarti romagnolo, ma un minuto e 11 secondi bastano per trovare la prima meta: knock on torinese sul calcio d’avvio, touche in profondità, Violi apre due volte e alla terza prova da solo e con successo ad andare oltre l’argine dei giocatori di casa.

Al 5’ il Cus perde un pilone per cartellino giallo e al 10’ il Valorugby si porta sullo 0-10 grazie a Silva: touche, presa sicura di Ortombina, drive e meta del baffuto numero 2.

Sembra un monologo granata, ma come spesso accade le cose troppo facili subito si complicano. Per dieci minuti Torino diventa padrone del pallone: i sabaudi vanno in meta al 16’ in maul e al 21’ con rapida azione da touche, 14-10 grazie alle trasformazioni.

Poi la superiorità tecnica pian piano riemerge e già al 25’ il Valorugby si riprende il vantaggio: Bertaccini crea un break sulla destra e lancia in meta Lazzarin. Poco dopo è Sbrocco a conquistare il bonus con la propria ottava meta di stagione; 14-24 all’intervallo.

Nella ripresa si assiste a una specie di “Giulio Bertaccini Show”; il centro parmigiano nato all’ospedale di Reggio va in meta al 55’ su offload di Cenedese, al 70’ su passaggio di Sbrocco e al 75’ su lancio interno di Violi.

Bravissimo nei cambi di direzione e a evitare i placcaggi nello stretto, sagace, gambe agili ma potenti, Bertaccini ricorda un po’ Razzoli, per fortuna senza il mal di schiena che affligge il nostro slalomista. A fine partita, con il tabellone sul 26-43, il boccale di birra Peroni di “player of the match” non potrà che andare a lui.