I Diavoli vanno all’assalto della Coppa Italia

di Marco Ballabeni

La prima grande finale rugbistica della stagione mette di fronte allo stadio Payanini di Verona il Petrarca Padova e il Valorugby, per la conquista della Coppa Italia; via alle 15, con diretta tv su Rai Sport ed Eleven Sports.

Per arrivare a questa finale, la seconda della propria storia, il Valorugby ha vinto tutti gli incontri precedenti: a Roma con le Fiamme Oro (14-24), al Mirabello con i Lyons (32-16) e con Rovigo (25-20), infine a Viadana nel match decisivo (21-28).

Roberto Manghi, head coach dei Diavoli è fiducioso: "a Verona giochiamo una finale, il che significa allo stesso tempo una grandissima soddisfazione per il nostro ambiente e una sfida assolutamente impegnativa. Di fronte abbiamo i Campioni d’Italia e ne conosciamo e ne rispettiamo la tanta forza e le pochissime debolezze; proprio su queste abbiamo cercato di impostare la nostra preparazione. Arriviamo a questa partita con qualche problemino, qualche infortunato in più del solito, ma è tutto nelle mani dei ragazzi che andranno in campo".

E’ saltato il duello in famiglia tra Dario e Fabio Schiabel: il primo gioca nel Petrarca e il secondo nel Valorugby, ma nessuno dei due sarà in campo oggi. Fabio ha un tutore al polso destro e nella conferenza di presentazione, nella sala rossa del Comune di Reggio, era insieme a un folto gruppetto di altri indisponibili: Sbrocco, Thomas Dominguez e suo fratello Piero, Cenedese, Farolini. Le ultime giornate di campionato hanno picchiato duro sui Diavoli. Rientra però Silva, che parte dalla panchina. Nella formazione disegnata da Manghi, con Renton ineditamente estremo, compaiono anche alcuni giocatori già presenti nella finale di Coppa vinta quattro anni fa: Dell’Acqua, Amenta (due mete e premio di man of the match in quella partita) e Rimpelli, mentre Farolini e Costella saranno in tribuna; Gatti, tallonatore in quella finale 2019, è ora graphic designer del club.

La formazione dei Diavoli: Renton; Lazzarin, Majstorovic, Bertaccini, Colombo; Newton, Violi, Amenta (cap.), Tuivaiti, Ortombina; Du Preez, Dell’Acqua; Favre, Luus, Diaz. A disp.: Silva, Garziera, Mattioli; Gerosa, Mazzei, Esposito, Rimpelli; Resino.

Prima di Valorugby-Petrarca sul prato del Payanini i ragazzi del Valorugby U13 e U15 giocano due triangolari con i coetanei di Verona e Padova: un’occasione per questi diavoletti di esibirsi in uno scenario speciale e un bel pretesto per offrire poi ai Diavoli senior il tifo vivace dei loro giovani compagni di club.