I giovani biancorossi serviranno in mensa

Come di consueto durante i match casalinghi della Unahotels nell’ottica del progetto ‘We CaRe’ i biancorossi scenderanno in campo a fianco di un’associazione del territorio. Domenica, in occasione della sfida con Tortona delle 17,30, sarà il turno della Caritas Diocesana. Quando si pensa alla Caritas viene subito in mente l’impegno per le persone in difficoltà portato avanti quotidianamente da volontari e operatori, ma c’è molto di più. In tal senso Nel giorno di san Prospero i giocatori delle giovanili biancorosse presteranno servizio ad una delle mense Caritas reggiane: un modo concreto per conoscere la realtà che vivono le persone più in difficoltà. Per chi vorrà ulteriormente aiutare la Caritas, domenica al PalaBigi sarà presente un punto informativo. Il match sponsor dell’evento sarà Grissin Bon, che da tempo sostiene e collabora con Caritas.