I granata non scherzano su Pellegrini Tenteranno il riscatto dal Sassuolo

di Francesco Pioppi

La Reggiana vuole riprendere Jacopo Pellegrini a titolo definitivo dal Sassuolo per farne uno dei pilastri del futuro. È questa una delle mosse che stanno più a cuore al direttore sportivo Roberto Goretti che, dopo aver ottenuto il prestito dai neroverdi in estate, adesso sfrutterà questa finestra di mercato per definire i contorni di un’operazione che - almeno sulla parola - è già stata impostata nei mesi scorsi. Di fatto - se la squadra di Aimo Diana sarà promossa in Serie B - il baby bomber nato e cresciuto col granata come seconda pelle diventerà a tutti gli effetti un asset della ‘Regia’ del futuro. Non è da escludere che il Sassuolo possa chiedere una percentuale su una futura rivendita, ma in ogni caso dall’ambiente filtra ottimismo affinché tutte le tessere del mosaico vadano al posto giusto. Un peso specifico nel trasferimento lo avrà anche la volontà del ‘baby bomber’ che, tramite il proprio procuratore Francesco Romano, ha già espresso in maniera chiara il desiderio di continuare ad inseguire i propri sogni con la maglia della squadra che ha tifato fin da quando era bambino. Non dimentichiamo infatti che Jacopo Pellegrini è reggiano al 100% ed è stato 7 anni nelle giovanili ‘nostrane’ prima di essere prelevato dal Sassuolo che, come successo anche per altri talenti, ha sfruttato il ‘tragico’ assist fornito dal fallimento della società sotto la gestione di Mike Piazza (estate 2018). Nel 2020 è arrivato il primo contratto da professionista con il sodalizio neroverde e poi l’esordio in Serie C con la maglia del Gubbio dove ha realizzato 6 reti in 32 presenze per un totale di 1801 minuti. Uno ‘score personale’ che il classe 2000 Pellegrini ha già eguagliato proprio in questa stagione, ma con connotati ancora più lusinghieri visto che parliamo di 6 gol (e un assist) in 19 presenze e soprattutto in appena 891 minuti. Questo significa che il numero 11 della Reggiana gonfia la rete ogni 148’: una volta ogni partita e mezza.

A colpire poi non sono solo le statistiche, comunque molto importanti, ma soprattutto la varietà di colpi di repertorio messi in mostra da questo ragazzo in costante miglioramento. Si va dal calcio di rigore realizzato con la freddezza di un veterano a un soffio dal novantesimo con la Recanatese e si arriva fino al pallonetto di classe con la Fermana, passando per quello di ‘rapina e tecnica’ segnato da terra, in girata, in casa col Montevarchi. Oltre a questo, la costante impressione di essere davanti a un centravanti moderno, portato ad attaccare la profondità, ma anche in grado di ‘legare’ il gioco quando la partita lo richiede. Insomma, un piccolo tesoro di casa nostra che la Reggiana vuole giustamente blindare.