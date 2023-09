I Lupi Reggiani tornano sotto l’egida dei Diavoli

I lupi reggiani perdono il pelo e mettono la coda biforcuta; da questa stagione la squadra di rugby cittadina di serie C, nata come “Lupi di Canolo” e poi divenuta “Lupi Reggiani”, torna pienamente sotto l’ala del Valorugby e del club dei Diavoli assume anche il nome. Il Valorugby, o meglio la seconda squadra del Valorugby, sarà formato da ex Lupi e da ragazzi in uscita dalle giovanili Valorugby e rappresenterà una delle quindici partecipanti alla nuova stagione di serie C al via l’8 ottobre. I quindici team emiliano-romagnoli saranno divisi su due piani differenti, come fossero C1 e C2: al girone Promozione, dedicato ai club che si sentono pronti per tentare il salto in serie B, partecipano il Guastalla, il Cus Ferrara, Imola, la seconda squadra dei Lyons Piacenza, Faenza, Forlì, la seconda squadra del Bologna RC, il Carpi e la seconda squadra del Rugby Parma; nel più tranquillo girone Regionale, fine a sé stesso e cioè senza sbocchi verso la B, giocano la seconda squadra Valorugby, le seconde formazioni di Modena e di Noceto, il Rimini, la seconda squadra del Romagna e il Giallo Dozza, team formato dai reclusi del penitenziario bolognese.

Nella scorsa stagione Guastalla e Lupi finirono 13° e 15° (nella foto uno scontro della passata stagione tra le due coi Lupi in maglia bluceleste); la finale regionale tra Faenza e Carpi non fu giocata poiché la cittadina romagnola era sommersa dal fango. Tornando a questa stagione, per entrambi i livelli, cioè Promozione e Regionale, vale la formula del girone unico con andata e ritorno; avvio, come detto, domenica 8 ottobre e chiusura domenica 14 aprile 2024. Al termine della fase “all’italiana” le squadre prima e seconda classificata del girone Promozione affronteranno i play-off contro le prime due del girone umbro-marchigiano, con in palio una sola promozione in serie B. Le ultime due classificate del girone Promozione affronteranno gli spareggi “ranking” con le sei squadre del girone Regionale; questa fase servirà a definire la collocazione dei club per la stagione successiva. Ad alto voltaggio il primo weekend di ottobre: nella sera di venerdì 6 ottobre l’Italia (speriamo con Bigi in formazione) affronterà nella Coppa del Mondo francese la partita probabilmente decisiva per il passaggio ai quarti, proprio contro la Francia; sabato 7 il debutto di Nasove e dei suoi compagni del Valorugby nella prima giornata della Serie A Elite, a Roma contro le Fiamme Oro; e domenica 8 via anche per Guastalla e Valorugby cadetto, in una serie C dal calendario ancora da conoscere.

Marco Ballabeni