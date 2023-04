"I nostri imprenditori aiutino questa società"

"Non potevamo non accogliere la Reggiana, all’indomani di un risultato storico, come quello ottenuto quest’anno".

Li ha accolti così, nella casa di tutti i reggiani, il sindaco Luca Vecchi, gli ‘eroi’ granata. A mezzogiorno, la Sala del Tricolore, si è tinta dei colori della squadra di Reggio Emilia, il tutto per celebrare una stagione da ricordare. Per il risultato ottenuto e, soprattutto, per come è maturato: prima vinto, poi perso, e poi, giustamente, rivinto.

"Questa è la casa di tutti i reggiani ed è giusto che la Reggiana, venga accolta in un luogo come questo", ha aggiunto il primo cittadino. Che non ha esitato a ringraziare tutti, dalla dirigenza, con il patron Romano Amadei, seduto in prima fila, assieme a tutti gli altri soci (ed i capi dei gruppi consiglieri in una sorta di fila indiana che ricordava molto uno scompartimento di un treno va detto), per poi fare lo stesso con mister Aimo Diana, il diesse Roberto Goretti e tutto il management, concludendo con i giocatori.

"Sulla dirigenza: vedere la passione e la determinazione che ci hanno messo in tutti questi mesi, nei momenti di ‘alta’, come quelli di ‘bassa’, è stato importante. Ci hanno sempre creduto. Stessa cosa per allenatore e giocatori: siete stati protagonisti fondamentali di un percorso che la città ha seguito, partita dopo partita, dai momenti più esaltanti e a quelli meno".

Vecchi, poi, spende due parole sui tifosi: "La promozione è un evento di portata storica, che fissa nella memoria collettiva di tutti, un’immagine che definisce un percorso di successo, ed i tifosi sono stati commoventi per l’attaccamento che hanno sempre dimostrato nei confronti di questo club. Anche domenica, il modo in cui hanno allestito lo stadio è stato emozionante". Infine, il sindaco pone l’accento su due aspetti.

Il primo, i campi di Via Agosti: "Abbiamo discusso e condiviso un progetto importante come la riqualificazione di via Agosti. L’abbiamo fatto in un momento difficile ed impegnativo come quello del Covid. La Reggiana voleva una casa, e con lealtà ed autenticità siamo riusciti ad arrivare a contribuire a dargliela, quella casa". Il secondo, la necessità di non lasciare soli questi imprenditori: "L’Amministrazione ha fatto e farà la sua parte, stando al fianco di patron Amadei e di tutti i soci – chiosa il sindaco -. Ma qui c’è una città che deve dare una mano. Mi rivolgo al mondo dell’imprenditoria privata: auspico che anche loro si pongano al fianco della Reggiana, per darle un futuro degno delle sue ambizioni".

Ai complimenti ed ai ringraziamenti di rito si accoda anche l’assessore allo sport Raffaella Curioni: "La festa di ieri è stata emozionante. Reggio ha risposto in modo straordinario sia allo stadio che per le vie del centro. La stagione sportiva parte con la serie B e con una nuova casa per voi. Su via Agosti ci abbiamo creduto tutti, Amministrazione e Reggiana".

