I pc ricondizionati da ’credere per vedere’ e dai ragazzi dello stradello. Il Santos 1948 riceve in dono due computer

Due computer per il Santos 1948 per migliorare la propria attività. La società ha ricevuto in regalo due pc dismessi dal Comune e ricondizionati dall’associazione ’Credere per vedere’. Questo grazie anche al lavoro dei ragazzi de ’Lo Stradello’. Ieri al centro sportivo Lari la consegna da parte dell’assessore Lanfranco De Franco e Andrea Milani, presidente di ’Credere per vedere’.

"Queste due nuove macchine ora hanno una nuova utilità – ha detto De Franco – e siamo felici di consegnarle al Santos, società che lavora sul territorio con centinaia di ragazzi. L’idea è quella di portare avanti questo progetto insieme a tante associazioni".

"Al di là dei computer – le parole del presidente del Santos Giovanni Anceschi – siamo felici di far parte di questo progetto che ci mette in relazione con ragazzi che hanno lavorato per darci strumenti utili a gestire al meglio le discipline sportive". "Siamo entusiasti di questo progetto chiamato Déjà vu - ha detto Milani - che portiamo avanti da oltre 10 anni, durante i quali abbiamo sempre coinvolto i nostri amici dello Stradello".