I play-out iniziano bene per La Torre

LA TORRE

80

RUSSI

64

LA TORRE: Canuti 14, Davoli A. 6, Frilli 10, Mazzi G. 2, Magliani 11, Giroldi, Davoli L. 4, Pezzarossa, Mazzi F. 14, Campani 4, Guidetti, Cantergiani 15. All. Corradini.

RUSSI: Kertusha 4, Laghi 10, Cervellera 2, Galletti 8, Catenelli 7, Cirillo 3, Rinchiuso, Pirini 2, Senni 5, Porcellini 13, Vistoli 10. All. Tesei.

Note: parziali 16-22, 40-41, 57-54.

Buona la prima della Berrutiplastics Torre nei playout. La squadra di Corradini batte Russi in gara-1, dilagando nel finale dopo esser stata costretta a inseguire nei primi 2 quarti: il 46enne lungo ravennate Porcellini è già in doppia cifra dopo 10’ e gli ospiti conducono le danze, prima che l’ingresso dalla panchina di Filippo Mazzi cambi il corso delle cose, portando al primo vantaggio interno al 17’ (35-34). A fine terzo quarto Canuti mette a segno la seconda tripla della sua partita, viatico ad un break che vale il +10 a 4’ dalla fine; Russi fatica a trovare la via del canestro e i locali conquistano l’1-0: se vinceranno venerdì a Russi, potranno festeggiare la salvezza, viceversa si tornerà a Reggio per la bella.

Oggi alle 18, tocca all’SB Cavriago, che ospita il Parma Basket Project.