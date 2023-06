I reggiani a caccia di gloria Ecco i tricolori per società

Si disputano oggi e domani in varie sedi i campionati italiani d’atletica leggera per società, con la sola presenza reggiana della Self Montanari e Gruzza. Le squadre italiane sono divise per serie di merito: quella femminile del presidente Avio Paganini è in Serie A argento ed è di scena a Bergamo: nomi di spicco sono quelli di Sara Cantergiani, Michela Mulas, Roberta Schiassi, Sara Vitiello, Elena Fontanesi (nella foto GranaFidal) che bisserà 5000 e 3000 siepi, Anna Busetto e Vivian Osagie.

Presenti anche le reggiana Stefania Dallasta in maglia Toscana Atletica Empoli e Alessia Baldini con la staffetta 4x400 della Fratellanza Modena.

I maschi sono invece a Vittorio Veneto nella finale B Centro Nord. Qui sono diversi gli atleti che possono anche vincere la loro gara, a partire da Michael Kyereme sui 100, Filippo Masini sui 400, Roberto Boni su 5000 e 3000 siepi, Cristian Serra nella marcia, Alessandro Bellelli nel salto in alto e le due staffette. Due sono invece i reggiani nella finale Oro di Palermo che assegna il titolo italiano a squadre: Siria Bigi, astista guastallese in maglia Cus Parma, mentre per la Fratellanza Modena troviamo il mezzofondista veloce Michele De Berti e lo staffettista Alexandru Zlatan. Podismo.

Domani a Castellarano si corre dalle 9 la 41ª Le colline del Secchia, competitiva e non su km 10,5 e 3,5.

c.l.