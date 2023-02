Com’è ormai prassi

consolidata Jasmin Repesa, allenatore della Vuelle Pesaro, ieri ha lasciato la parola, per presentare il match contro Reggio Emilia, al suo vice Bruno Savignani.

"Ci attende una sfida molto impegnativa – dice il coach – contro una squadra tosta e che tante volte in stagione ha fatto vedere tutta la sua forza. Nel match di andata siamo stati sconfitti dato che abbiamo fatto fatica a fermare il loro pick and roll. Dobbiamo rispondere nel migliori modo possibile con una prestazione ovviamente opposta a quella di Sassari, giocando in casa e con la spinta dei nostri tifosi - chiude coach Bruno Savignani - riusciremo a fare bene e speriamo di conquistare due punti che sarebbero davvero molto importanti per la nostra classifica".