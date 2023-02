I tifosi e la trasferta di sabato ad Ancona Non dovrebbero esserci divieti dell’ultima ora

Questa volta non dovrebbero esserci divieti dell’ultima ora. Il condizionale è sempre d’obbligo in questo mondo, ma dall’ambiente filtra ottimismo: i tifosi della Reggiana sabato potranno andare in trasferta ad Ancona a sostenere Cigarini e compagni. Nessuna doccia fredda quindi, a differenza di quanto avvenuto nell’ultima trasferta a Montevarchi per il match contro il San Donato Tavarnelle, ‘bandito’ ai tifosi granata per il timore di eventuali scontri con gli ultras del Modena, a loro volta in viaggio in direzione Terni. Logiche onestamente difficili da capire in pieno, per di più con tempistiche assolutamente diverse. In ogni caso ieri sono state aperte le prevendite per la partita di sabato che inizierà alle 17,30 allo stadio ‘Del Conero’ di Ancona. I biglietti disponibili per il settore ospiti sono 500 e possono essere acquistati online sul sito www.diyticket.it o in tutte le ricevitorie del circuito ‘Sisal’. Il costo è 10 euro per il tagliando intero e 7 euro per donne e ‘Under 18’. Ingresso gratuito per gli ‘Under 10’ previa prenotazione via whatsapp al numero 060406. La Reggiana Calcio sottolinea e ricorda inoltre che l’acquisto dei tagliandi è possibile solo in prevendita entro le 19 di domani sera.

f.p.