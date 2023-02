I tifosi granata sfondano il muro dei 2.000 biglietti

Quello di lunedì verso lo stadio ‘Manuzzi’ di Cesena sarà un vero e proprio esodo granata. Dopo il successo della prima giornata di prevendita, in cui sono stati staccati 1286 tagliandi in appena 10 ore, la corsa al biglietto non si è infatti fermata e ieri è stata addirittura scollinata quota 2000. Questo significa che il settore superiore della ‘Curva Ferrovia’ è già pieno e si sta procedendo a distribuire gli altri posti rimanenti (circa 2500).

I biglietti totali venduti in soli due giorni di prevendita sono oltre 7000 (di cui 2000 nel settore ospiti) che, sommati ai 6052 abbonati, hanno portato ad abbattere il muro delle 13.000 presenze. Si avvicina pertanto ad essere migliorato il record dei 14.023 spettatori stabilito in questa stagione in occasione di un altro derby, quello col Rimini dello scorso 8 gennaio.

Intanto, dopo quello in Curva Mare, si registra un altro sold out: risultano infatti esauriti gli accrediti messi a disposizione dal Cesena FC a favore delle richieste da parte di Aia e Figc.

Il ‘Gruppo Vandelli’ ha già stato completato sei pullman e anche le ‘Teste Quadre’, che invece procederanno con auto private, stanno raccogliendo adesioni su adesioni. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per gustarsi una serata di grande spettacolo anche sugli spalti.

I granata, com’è noto, arrivano all’appuntamento con quattro punti di vantaggio sui romagnoli che rappresentano ormai l’ultimo ostacolo - ma anche il più insidioso - verso la corsa alla Serie B.

Per chi non ne fosse ancora provvisto è bene specificare che i tagliandi sono acquistabili attraverso il circuito online ‘Vivaticket’ e in tutti i punti vendita abilitati oltre che, ovviamente, al ‘Regia Store’ di via Piccard 16B (a pochi passi dalla sede del club). Ai tifosi granata sono stati assegnati in totale 4726 biglietti, ovvero l’intera capienza della ‘Curva Ferrovia’ (1990 nel settore superiore e 2736 nel settore inferiore).

