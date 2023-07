"I turchi hanno pagato tanto, a lui ho detto ’in bocca al lupo’"

"Siamo partiti così così, perché abbiamo lavorato tanto in questi giorni e le gambe sono davvero pesanti, quindi subito si fa fatica, poi però abbiamo recuperato – spiega Nesta nel post partita –. Mi sono piaciuti anche i giovani che hanno fatto giocate di qualità". Poi la domanda, inevitabile, sul ‘tradimento’ di Marcus Rohden: "Sono arrivati i turchi e hanno pagato tanto e ha fatto una scelta legittima. Ovvio ci sono rimasto male, ma non poteva dire di no: a 31 anni era un’opportunità troppo importante e gli ho fatto in bocca al lupo. Sono sicuro che alla fine del mercato avremo una buona squadra".

Davanti ai microfoni arriva anche Luca Cigarini, uno dei migliori in campo: "Sto bene, mi è servito un po’ lo stacco dopo due o tre anni che non facevo vacanze – spiega ‘Ciga’ -. L’anno scorso ero arrivato un po’ cotto alla fine, ma adesso il ginocchio risponde bene, le gambe ci sono e sono molto contento". Poi un passaggio sul compagno di squadra Bianco: "Sono tutti ragazzi molto interessanti, hanno già fatto vedere qualità importanti e io devo essere bravo nel cercare di metterli a loro agio… Insomma, c’è del bello".

Poi tocca a Vergara, gioiellino arrivato in prestito dal Napoli: "Mi hanno accolto benissimo, spero di fare una bella stagione io e tutti i miei compagni, vi aspettiamo allo stadio - è il primo messaggio, poi riesce a vincere un po’ la timidezza -: sono di Napoli e la mia vita è sempre stata incentrata col Napoli, mi aspetto di fare bene, in una piazza importante come quella di Reggio. Spero possa essere un anno di crescita e devo dimostrare di poterci stare in questa categoria, visto che non l’ho mai fatta".

Il ‘microfono’ torna a mister Nesta che parla della sfida in Coppa Italia che vedrà la Reggiana affrontare il Pescara del suo maestro Zeman: "Sarà emozionante, perché lui mi ha cambiato la vita e la carriera. Voi non ci crederete, ma io ai tempi giocavo mezzala o al massimo terzino: fu lui a spostarmi centrale di difesa e a farmi diventare quello che sono diventato".

Poi sul match: "Sarà un test importante, il primo vero della stagione dovremo affrontarlo con grande concentrazione e forza di volontà. È difficile essere subito brillanti, ma faremo il massimo per farci trovare pronti. Se passeremo il turno in Coppa Italia affronteremo il Monza? Bene, mi farebbe davvero molto piacere sfidare il mio amico Adriano Galliani".

Francesco Pioppi