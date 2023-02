I Vigili cercano i primi punti della stagione

E’ probabilmente il venerdì di anticipi di pallavolo più consistente di tutta la stagione, visto che stasera scendono in campo ben nove squadre reggiane, peraltro senza alcun derby.

Sono tutte partite di Serie D maschile e femminile, con ingresso libero alle relative palestre. Serie D maschile. In casa giocano soltanto i Vigili del Fuoco Marconi di Alberto Iotti, formazione che ad oggi non è riuscita a cogliere nessun punto; di fronte, alle 21 alla palestra Dalla Chiesa, il Castelnuovo Rangone che di punti ne ha 24. Le trasferte potrebbero portare risultati positivi, considerando che la seconda della classe, la Naytes Vaneton Interclays di coach Alberto Mariani (punti 34) gioca a Soliera (13) alle 21,30. I modenesi sono penultimi, per cui in casa Rosta si punta al successo pieno per rimanere in scia alla capolista Fabbrico.

Sempre stasera, in gara che appare più equilibrata, il Pieve Volley di Paolo Rabitti (22) gioca a Modena alle 21,30 contro l’Artiglio (15).

Serie D femminile. Tre gare previste per girone. Nel girone A, alle 21,15 alla Rinaldini, l’Everton di Anna Menozzi (seconda con 39 punti) ospita il Carpaneto (11). E’ in casa anche la Vaneton Fortlan Dibi (29) che attende per le 21,15 alla Pertini il Sangio Podenzano (21). La Vaneton di Christian Pizzarelli è terza e in piena lotta per raggiungere i play-off. Viaggia invece la Vaneton Limpia di Davide Verzelloni (23) sul campo più che accessibile del Miovolley Gossolengo (6), fischio d’inizio alle 21,15.

Nel girone B, le tre gare sembrano di facile pronostico, nel bene e nel male. La PC Marmi San Martino di Catia Cattini (15) ospita alla Bombonera alle 21 la capolista Nonantola (45 punti, tutte vittorie da 3, solo 5 set persi); la Saturno Guastalla di coach Diego Panisi (34 punti e terzo posto in classifica) attende per le 21 la Moma Anderlini Modena (10), mentre la Renusi Fabbrico del tecnico Riccardo Ruina (18) gioca alle 21 in casa del Corlo, secondo a 41 punti.

Claudio Lavaggi