I Vikings cedono al Fasano nel finale

VIKINGS RUBIERA

28

JUNIOR FASANO

34

VIKINGS RUBIERA: Voliuvach, Salati, Bartoli D., Benci, Pagano 3, D’Benedetto 7, Naghavialhosseini 7, Panettieri, Cavina 1, Bartoli R., Dall’Aglio , Strada 3, Bonassi, Oleari 5, Patroncini, Boni 2. All. Galluccio.

JUNIOR FASANO: Leban, Sibilio, Angiolini 9, Sperti 2, Pugliese 2, Notarangelo 4, Messina 1, Boggia, Cantore 1, Beharevic, Petrovski, Ostling 6, Corcione, Jarlstam 9. All. Fovio.

Arbitri: Cardone C. e Cardone L.

Note: primo tempo 16-18. Sette Metri: Rubiera 25, Fasano 33. Minuti di esclusione: Rubiera 6, Fasano 4.

I Vikings (6) giocano alla pari con Fasano (31) per oltre 50’ di gara, prima di cedere nel finale. Al cospetto della quarta forza del torneo di A Gold maschile, Naghavialhosseini e compagni mettono in mostra grande carattere, quello che servirà nello sprint finale per centrare la salvezza. "Stiamo crescendo e si vede – spiega il tecnico a Galluccio fine gara – anche se ci manca sempre qualcosa per completare la prestazione. Nel secondo tempo, ad esempio, abbiamo sbagliato troppe conclusioni, ma lo spirito della squadra mi è piaciuto. Adesso ricarichiamo le pile nella sosta per la nazionale in vista di un grande finale di stagione".

Coi punti che le restituirà il giudice i Vikings sono virtualmente a -1 dal sestultimo posto, che garantisce la salvezza senza i playout.