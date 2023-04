I Vikings chiudono la regular season

I Vikings Rubiera (12) chiudono la regular season di Serie A Gold al PalaBursi contro Cassano Magnago (25). Il match delle 19 è utile solo per le statistiche, coi locali già certi del quartultimo posto e della bella casalinga nella sfida playout con Carpi; l’obiettivo è rifinire al meglio la condizione in vista dei match che decideranno la permanenza in categoria, ritrovando freschezza soprattutto dal punto di vista mentale.

In Serie B alle 19,30 la Modula Casalgrande (29) va a caccia della 7ª vittoria di fila nel match casalingo con la Tecnocem San Lazzaro (29), per continuare a sperare nei playoff, mentre Castellano (6) ospita alle 18,30 con il Romagna (24). Domani alle 18 la capolista Secchia Rubiera (34) ospita Faenza (29) con l’intento di allungare sul Marconi Jumpers Castelnovo Sotto (33), secondo e a riposo.