I Vikings provano il blitz a Pressano

Vikings Rubiera (11) a caccia del riscatto nella sfida in terra trentina delle 19 contro Pressano (27), valida per la terzultima giornata di A Gold. Le tre sconfitte di fila rimediate in altrettanti scontri diretti hanno fatto tramontare le speranze dei rosso-blu di salvarsi direttamente: Siracusa, nona e vittoriosa al PalaBursi 7 giorni fa, è a +6, vantaggio praticamente incolmabile nonostante il recupero del match d’andata proprio con i siciliani. L’obiettivo, al cospetto di un avversario già tranquillo, è ritrovare la forma, non solo fisica ma anche mentale, in vista dei playout che inizieranno tra un mese.

In A1 femminile trasferta a Padova per la Casalgrande Padana (16), che alle 20 è ospite del Cellini (23), quinto della classe e dato in gran forma: la squadra di Agazzani divide la settima piazza con le rivali di Ferrara e, se il campionato finisse oggi, si salverebbe senza spareggi solo grazie al miglior risultato negli scontri diretti con le estensi, oggi di scena sul campo della seconda della classe, Pontinia.