I Vikings si arrendono alla capolista, Casalgrande affonda con la cenerentola

Sconfitta preventivabile per i Vikigs Rubiera (6) nella trasferta pugliese sul campo di Conversano (33). Al cospetto della formazione campione d’Italia in carica, i rossoblu cedono 35-22 dopo una gara sempre ad inseguire, dove il divario di 9 lunghezze a metà gara (16-7) si amplia fino al -13 finale. "Non è stata la nostra solita partita da trasferta – commenta il tecnico Luca Galluccio – Il risultato potrebbe far pensare altro, in realtà abbiamo lottato per i 60 minuti, ma è chiaro che contro un Conversano così determinato e in palla c’è ben poco da fare. Potevamo evitare qualche palla persa di troppo, ma lo spirito è quello giusto per pensare di giocarsi fino alla fine la salvezza diretta".

Grave sconfitta interna, invece, per la Casalgrande Padana (14) in Serie A1 femminile: la squadra di Agazzani cade 29-23 al PalaKeope contro il fanalino di coda Teramo (4) e scivola a -2 dalla salvezza diretta: "Una giornata storta – dice il terzino ceramico Chiara Rondoni – dove siamo incappate in una prova al di sotto dei nostri standard. Teramo, invece, non ha sbagliato nulla". Tra le casalgrandesi le ultime ad arrendersi sono Franco (7 reti) e Mangone (5).

In Serie B maschile prosegue il duello al vertice tra Marconi Jumpers Castelnovo Sotto (27) e Pallamano Secchia Rubiera (26): i primi superano 27-21 in casa il Rapid Nonantola (13) e mantengono una lunghezza di vantaggio sui secondi, che vincono 29-16 a Parma col Felino (4). Il derby reggiano valido per la 17esima giornata è infine appannaggio della Modula Casalgrande (21), che conferma il buon momento di forma travolgendo 35-19 lo Sportinsieme Castellarano (4).