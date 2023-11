Il 25 novembre l’Ascoli. Già aperte le prevendite dei ticket

Sono aperte le prevendite per Reggiana-Ascoli: si giocherà sabato 25 novembre alle ore 14 al "Città del Tricolore". Come al solito tagliandi reperibili su Vivaticket (e punti di rivendita) oltre che al "Reggiana Store". Il giorno della partita la biglietteria dello stadio sarà aperta a partire dalle ore 12.30. Per gli ospiti: la vendita in curva nord sarà attiva fino alle ore 19 di venerdì 24, vigilia dell’incontro. Un appuntamento che la Reggiana non vorrà sbagliare per rialzarsi dopo Cosenza.