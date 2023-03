Il baby Grilli profeta in patria

Il circuito “ saranno famosi” ha fatto tappa al Matilde Golf. E’ un circuito di gare

riservate alle categorie Pulcini (under 14) e baby ( under 12) maschile e femminile .

Un solo reggiano fra i partecipanti, Eric Grilli che si è aggiudicato la categoria Pulcini. Il giovane atleta

del Matilde golf giocava in casa, ma è stato capace di un ottimo giro sulle 18 buche chiudendo con un lordo di 76 colpi . Nella categoria Baby maschile vittoria per il modenese Federico Pellacani , fra le ragazze medaglia d’oro per Benedetta Fanchini del Golf Club Bologna categoria Pulcine e per la

giovanissima Sofia Petrosino di Modena fra le Baby. La più bava della classfica unificata risultato netto è stata la marchigiana Alessia Amoruso. Nel frattempo si è svolto al Golf Club Milano il campionato italiano match play con Mattia D’Errico del Matilde Golf che si è fermato agli ottavi di finale.

Nella foto Eric Grilli premiato dal maestro federale Enrico Vacirca