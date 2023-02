Il baby Simone Stipo super a Parma

Prosegue la serie positiva degli atleti del Circolo Tennis Correggio. Dopo i successi delle scorse settimane di Alice Vezzadini e Marcello Ferrara, stavolta è il turno di Simone Stipo, che si aggiudica il tabellone Under 12 nel Rodeo disputato allo Sporting Club Parma: dopo la vittoria in semifinale su Arturo Vescovi (TC Parma), regolato in rimonta col punteggio di 1-4, 4-0, 7-4, è arrivato il successo nel match decisivo su Tommaso Mazzoni (Tennis Modena) con un duplice 4-1. Buon esordio, invece, per i due alfieri dei circoli reggiani impegnati nel circuito ITF: Lorenzo Bocchi (CT Albinea) si impone 6-2, 3-6, 6-4 in Argentina sullo svizzero Nicolas Parizza e stamane affronterà l’uruguagio Martin Cuevas; Andrea Guerrieri (CT Reggio) batte invece 6-2, 6-1 in Egitto il padrone di casa Karim El Feky ed ora se la vedrà col sudafricano Kris Van Wyk.