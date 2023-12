Il Basketreggio vuole esultare ancora

Tris di anticipi ad aprire l’undicesima giornata di DR1. Si comincia alle 21 a Sesso, dove il Basketreggio (6) va a caccia della 3^ vittoria consecutiva contro i bolognesi del Voltone (8). Alle 21,15 appuntamento interno anche per il Nubilaria (6), uscito con le ossa rotte dalla trasferta di Anzola: al PalaMalagoli gli uomini di Freddi attendono l’Audace Bombers Bologna (14), prima in classifica insieme a Vignola, e dovranno sconfiggere il pronostico avverso. Alla stessa ora prova a ripartire la Pallacanestro Reggiolo (10), reduce da due stop di fila, che riceve al PalaMagnani una Vis Persiceto (10) tutt’altro che brillante nell’ultimo periodo, come dimostrano i 3 kappao alle spalle: Neri e compagni puntano al riscatto e a rilanciarsi in chiave alta classifica. Domenica, infine, il derby tra iCare Cavriago (2) e Basket Jolly (10), in programma alle 18 al Pianella.