Il bergamasco Rota trionfa al Matilde

Nel giorno dell’Epifania il Matilde Golf ha ospitato la gara Ottocento Nero che ha richiamato al circolo reggiano golfisti anche dalle provincie limitrofe. Ha vinto il bergamasco Lorenzo Rosa con 79 colpi. In prima categoria Luca Vecchi Fossa (31) ha preceduto Lorenzo Montanari a pari punteggio. In seconda Valerio Zotto (41) ha superato Roberto Catellani (37) mentre in terza Alice Montanari (42) ha ottenuto un’ampia vittoria seguita da Stefano Ferri (37). Premi speciali a Alessandra Ganassi (27) e Corrado Storchi (36), rispettivamente migliori lady e senior. Il lungo weekend è proseguito con due gare a coppie del circuito Winter Cup. Sabato Giancarlo Burioni e Luca Spattini (78) si sono imposti nella formula 4 palle la migliore mentre domenica Filippo Mori, Andrea Bacciu, Cristian Calestani e Vincenzo Signorelli si sono imposti nella louisiana quattro. A Santo Stefano domenica era in programma la Black Jacket, gara con accesso diretto alla finale nazionale. Luca Meloni ha vinto la gara con 72 colpi. Con lui alla finale Federico Lina (38), Luigi Pedroni (36) e Franco Schillirò (35) che si sono imposti nelle categorie nette.

Andrea Ronchi