Il biologo che vola in bici. Bonelli è argento nel gravel

Efrem Bonelli vice-campione iridato. Il 37enne tesserato per il Velo Club Garda, trentino di nascita e biologo al Santa Maria Nuova, ha centrato uno splendido argento ai mondiali gravel disputati a Treviso: una disciplina molto dura, che prende gli aspetti più difficili della strada e quelli della mountain bike, in percorsi sterrati ricchi di difficoltà. "Sebbene io reputi che il secondo sia sempre il primo degli sconfitti, devo dire di essere soddisfatto, anche perché l’atmosfera in gara era incredibile, con tantissima gente presente sul percorso a seguirci".

Il percorso di avvicinamento alla gara è stato, per stessa ammissione di Bonelli, improvvisato: "Qualche settimana fa ho preso parte ai campionati italiani e li ho vinti, precedendo il mio ex compagno di squadra Marcello Pavarin che mi ha poi preceduto domenica al mondiale. Abbiam fatto la gara quasi tutta insieme, lui conosceva bene il percorso perché sono le sue strade di casa, io mi sono fatto un po’ sorprendere nella parte iniziale e ho speso molto, giocandomi un po’ di energie che mi sono mancate nel finale, quando mi sono anche venuti i crampi".

Alle spalle di Pavarin e Bonelli, completando così il podio della categoria Amatori 3539, è stato il portoghese Andrè Resende.

d.r.