Il Bologna recupera Orsolini: Motta scioglie i dubbi per la trasferta di Salerno

E’ un Bologna in fiducia e convinto quello che, oggi alle 18, scenderà in campo all’Arechi contro la salernitana. Alcuni dubbi sembrano risolti dopo l’ultima seduta di allenamento: in difesa, davanti a Skorupski sono stati schierati Lucumi e Soumaoro, con Posch a destra e Cambiaso a sinistra. Anche a centrocampo Medel sembra avere la meglio su Moro per la sostituzione di Dominguez, unico della rosa a non essere stato convocato. L’argentino proseguirà il recupero durante la sosta per essere pronto con l’Udinese al Dall’Ara nel prossimo appuntamento casalingo. Nel tradizionale 4-2-3-1, dietro all’unica punta che sarà ancora Barrow, con Arnautovic e Zirkzee che partiranno dalla panchina, ci saranno a sinistra Orsolini (che dopo una settimana complicata è salito sul treno che ha portato la squadra in Campania) o Aebischer, con Ferguson centrale e capitan Soriano a sinistra. Il

Bologna sarà seguito allo stadio Arechi da oltre 300 tifosi.