Il Bologna vince il "25 Aprile"

Dopo tre anni di assenza, due per Covid, uno per i lavori di ristrutturazione dell’impianto da parte dell’Amministrazione comunale, è tornato il Torneo del 25 Aprile, con la presenza di ben undici società professionistiche provenienti da tutto il nord Italia. Al Centro sportivo Merli, in via della Canalina, la macchina organizzativa della Reggio Calcio ha dimostrato la sua efficienza.

A trionfare è stato il Bologna che, dopo aver vinto il suo girone della mattina, si è poi imposto sulla Spal, in semifinale, e sul Verona, in finale. A chiudere il podio è stata la Cremonese.

Al 5° posto ha chiuso il Parma che si è reso protagonista del momento più emozionante del torneo: la lunghissima serie di rigori vinta contro la Pro Sesto. A seguire Pergolettese, Piacenza e Cesena che, nella finalina per il 9° posto, batte i padroni di casa della Reggio Calcio. Piccolo derby del Secchia per decretare anche gli ultimi due posti: la Reggiana batte il Modena e finisce undicesima.

Premiazioni emozionanti con i calciatori della Reggiana Libutti, Cigarini, figlio del presidente della società biancorossa e Rossi.