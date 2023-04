Il Boretto si mangia le mani: è raggiunto all’89°

VIRTUS CASTELFRANCO

1

BORETTO

1

VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini, Posponi (18’st Palmiero), Hajbi, Caesar Tesa, Boccalupo (32’pt Timperio), Casarano, Mantovani, Cuoghi (35’st Lippo), Salsi (1’st Nait), Zito (29’st Barbieri), Assouan. A disp.: Cordisco, Pepe, Tesone, Cantarello. All.: Fontana

BORETTO: Zovi, Callegari, Roberto Parmiggiani, Sassi, Gandolfi, Rocchi, Nicolò Parmiggiani, Calliku, Ennamli (39’st Gueye), Fanti (21’st Diouf), Cabras. A disp.: Bonini, Sow, Randazzo, Ouahero, Bernini, Tamagni, Lorenzini. All.: Iotti

Arbitro: Astorino di Bologna

Reti: Fanti (B) al 26’pt, Lippo (V) su rig. al 44’st.

Note: ammoniti Cuoghi, Boccalupo, Mantovani e Callegari. Espulso al 34’st Barbieri (V). Recuperi: 3’ e 3’.

Punto che continua a dare speranze al Boretto e anche punto di prestigio. Il pari, infatti, è arrivato sul campo della Virtus Castelfranco, squadra quarta in classifica. Dopo un inizio modenese vivace, al 26’ Fanti porta avanti i suoi con una bella incursione sul secondo palo. La Virtus da ora in poi carica a testa bassa e ci prova più volte con Zito, Hajbi e Cuoghi, ma non viene prodotto nulla di veramente pericoloso. Al 79’ il neo entrato Barbieri viene espulso per un fallo. Nonostante l’inferiorità numerica, i modenesi colgono l’incrocio dei pali al minuto 83 con una cannonata da fuori di Timperio. Il Boretto si mangia le mani perché stava pregustando un colpaccio storico, ma al minuto 88 c’è un rigore per la Virtus (fallo su Palmiero): Lippo non sbaglia. Non finisce qui, perché sempre Lippo al 92’ sfiora il bis: Zovi è super.

Il Boretto sale a 36 punti, restando in piena corsa per i playout. Alle spalle ci sono Arcetana a 34, Castellana Fontana con 33, Campagnola a 25 e Anzolavino a 21. Dopo Pasqua il Boretto avrà uno scontro di vitale importanza, in casa col Sasso Marconi che con 48 punti può considerarsi tranquillo visto che, a 3 turni dal termine, è a +6 sui playout.