Il Cagliari è troppo forte, il sogno del Città del Tricolore svanisce in semifinale

Si ferma in semifinale la marcia dell’Hockey Prato Città del Tricolore in Coppa Italia. A Bra, sede delle final four, la formazione cittadina cade 5-3 per mano della Ferrini Cagliari e si ferma per il secondo anno consecutivo al penultimo atto della manifestazione. I sardi vanno avanti in avvio, prima del pari siglato al 10’ dal giovane Gianolio Lopez; il Tricolore, tuttavia, subisce l’uno-due avversario (complice l’inferiorità numerica temporanea per un cartellino verde a Lopez) che sembra compromettere definitivamente la situazione, ma con carattere prova a rimettersi in carreggiata, trovando il 3-2 con Sosa. La Ferrini allunga nuovamente in contropiede, Prandi firma il -1, prima che la quinta rete della squadra di Caschili faccia scorrere definitivamente i titoli di coda.

Per la formazione reggiana, come aveva evidenziato il tecnico Chaves già alla vigilia della semifinale, resta comunque la soddisfazione di essere ancora una volta entrata nel quartetto delle migliori squadre dello Stivale.

FERRINI CAGLIARI

5

H.PRATO CITTA’ DEL TRICOLORE

3

FERRINI CAGLIARI: Brunetto, Cuccu, Fois, Hussein, Edris, Lorrai, Massessi, Murru, Ojeda, Palmas, Perez, Quiroga, Sorrentino, Salunas, Truica, Zedda. All. Caschili.

HOCKEY PRATO CITTA’ DEL TRICOLORE: Allegretti, Bettuzzi, Boiardi, Buzzega Mira, Capellini, Catellani, Chagouri, Denti, Ferrante, Galan, Morbioni, Pellegrini, Prandi, Raemdonk, Sajid, Sosa. All. Chaves. Reti: Ojeda, Ojeda, Hussein, Murru e Brunetto (F), Gianolio Lopez, Sosa e Prandi (CDT).

Arbitri: Nabarro e Dal Mas.