Il calcio in lutto: si è spento Gianni Torelli

Un altro pezzo importante della storia del calcio reggiano ci ha lasciato. E’ morto infatti improvvisamente ieri, attorno a mezzogiorno, mentre si trovava in casa con i suoi familiari, Gianni Torelli (nella foto), indimenticato, e apprezzatissimo, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio di Reggio sino al 2013, e per la quale aveva ricoperto in precedenza l’incarico di segretario provinciale.

Per oltre tre decenni della sua vita Torelli, scomparso all’età di 86 anni, è stato quindi una colonna della Figc del nostro territorio (dopo gli esordi in seno alla società calcistica Galileo), gestendo anche passaggi complessi in anni non sempre facili per il pallone provinciale e nazionale.

La notizia ha destato dolore, e cordoglio, nel vastissimo movimento delle società reggiane, in particolare quelle dilettantistiche, alle quali Torelli, nell’espletare il suo mandato dirigenziale, è sempre stato al fianco.

I congiunti lo ricordano come una persona: "che la morte ha colto mentre era ancora piena di voglia di vivere. Un uomo che ha vissuto la sua esistenza coniugando bontà d’animo e altruismo. Davvero era incapace di dire no a qualcuno, e si faceva in quattro per gli altri. Non a caso aveva tantissimi amici. Aveva una grandissima passione per i viaggi e aveva girato praticamente tutto il mondo".

La camera ardente di Torelli, che lascia la moglie Francesca Russello che aveva sposato 25 anni fa, i figli, il fratello Ezio e la cara nipote Alessandra, sarà aperta, presso la casa funeraria della Croce Verde, a partire dalle 15.30 di domani. Le esequie si terranno invece martedì, alle 13.45, nello stesso luogo. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Pieve Modolena.

g.g.