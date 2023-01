Il calvario è finito, riecco Montalto

di Francesco Pioppi

Il calvario di Adriano Montalto è finalmente terminato. O meglio: dovrebbe esserlo. Usiamo il condizionale, perché il bomber della Reggiana era già stato vicinissimo al rientro prima della pausa natalizia, poi una perfida ricaduta lo aveva costretto ad un ulteriore periodo di stop. Uscito nel primo tempo della trasferta a Fermo per un problema muscolare al flessore sinistro, dopo aver letteralmente dato spettacolo (un gol e un assist per il rigore procurato da Rosafio oltre ad un salvataggio sulla linea di un tiro a colpo sicuro di un avversario) il ‘Tagliagole’ da quel 3 dicembre non ha più potuto aiutare la squadra di Aimo Diana con i suoi numeri e con la sua esperienza.

Se i granata erano attesi a una sorta di ‘prova del nove’ in assenza del suo capocannoniere (9 reti in 14 presenze, alla media strepitosa di una ogni 85 minuti…) adesso questa prova può essere archiviata come ‘superata’ e anche a pieni voti. Questo grazie alla contemporanea crescita di Pellegrini e a un gioco di squadra sempre più efficace in cui spiccano le performance di Luca Cigarini ed Elvis Kabashi, ma visto che tra febbraio e marzo ci saranno le sfide clou per decidere la promozione in Serie B, è assolutamente indispensabile poter contare sulle sue prestazioni.

Il 34enne nativo di Erice ha ripreso ad allenarsi col gruppo mercoledì e questi 52 giorni di attesa e tribolazioni dovrebbero essere definitivamente alle spalle. Se non ci saranno intoppi, quella contro il San Donato Tavarnelle sarà la prima convocazione di questo 2023.

Non è detto che Montalto possa giocare uno spezzone significativo già domani, ma le sensazioni sono buone e visti i tanti impegni ravvicinati (si torna in campo martedì sera alle 21 contro il Fiorenzuola) e l’entrata in diffida di Jacopo Pellegrini (al prossimo giallo starà fermo un turno) il rientro del bomber granata è stato giustamente accolto con grande trasporto sia dai compagni che dai tifosi che - preoccupatissimi per le sue condizioni - in queste prime settimane di mercato hanno invocato a più riprese l’ingaggio di un ‘vice Montalto’. Non ce ne sarà bisogno. Un po’ perché - come chiarito a più riprese dal direttore Goretti - anche Varela, oltre a Pellegrini e Lanini, può adattarsi in quel ruolo pur se con caratteristiche diverse, ma soprattutto perché il ‘Tagliagole’ è pronto per tornare ad esultare davanti ai suoi sostenitori. L’attesa è davvero finita. E il bomber scalpita…