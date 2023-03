"Il campaccio non favorisce il gioco granata"

di Francesco Pioppi

Si parla spesso di talenti ‘sprecati’ in riferimento a quei giocatori che avrebbero potuto raccogliere molto di più nell’arco di una carriera. Una valanga di ‘se’ che si accumulano fino a confondere realtà e fantasia, dilatando in maniera esagerata il rapporto tra potenziale inespresso e valore effettivo. Non è però il caso di Alessandro Sbaffo, uno degli ultimi artisti del pallone almeno per quel che riguarda le categorie inferiori. Il ‘Re Leone’ - come lo chiamano tutti nella sua Recanati - è davvero uno di quei casi certificati in cui l’indole ribelle ne ha limitato la carriera a livelli ben più alti.

Alla Reggiana - pur tra qualche infortunio di troppo (19 presenze e 2 reti) - aveva fatto vedere le sue qualità in ogni zona del campo: regista davanti alla difesa, trequartista o seconda punta. Per uno con quella tecnica e fantasia, il ruolo è relativo: dove lo metti, fa la differenza. Nella sua terza vita calcistica gioca da attaccante e ha già segnato 10 gol (senza rigori) compreso quello alla Vis Pesaro del 23 dicembre, in occasione dell’ultima sconfitta interna dei prossimi avversari della Reggiana.

Sbaffo, partiamo da quel che conta di più: come sta?

"Bene, chiaro che fino a quando non si raggiungerà l’obbiettivo che abbiamo (la salvezza, ndr) c’è sempre un po’ di apprensione".

A livello personale è una stagione da incorniciare.

"Sono contento se faccio un gol decisivo, perché l’unica cosa che conta sono i punti. Abbiamo lottato su ogni campo, siamo sempre stati vivi e anche con la Reggiana ci eravamo comportati bene".

E lei aveva preso un palo ‘clamoroso’…

"Meglio con la Reggiana che con altre, la città mi è rimasta nel cuore; mi è dispiaciuto moltissimo che alcuni tifosi mi abbiano un po’ fischiato. Per carità ho 32 anni e non sto a piangermi addosso, fosse stato per me mi sarei trasferito a Reggio".

Addirittura.

"Chiedetelo a Rozzio oppure a Malpeli con cui sono ancora in contatto. Ho cercato per diverso tempo una casa da acquistare in centro, dove abitavo quando giocavo alla Regia. Le mattine del mercato in piazza Fontanesi chi se le dimentica? Mi stupisce che spesso, parlando con gente del posto, ci siano tante lamentele. Per me è una città un po’ incompresa: io sono stato veramente da Dio".

Sembra trovarsi bene anche nei prati di casa: la sua è stata una scelta di vita definitiva?

"Ero venuto in Serie D perché mi ero stancato di girare e stava per nascere il mio terzo figlio, ma non è per forza una scelta definitiva. Non mi precludo niente e vado un po’ a istinto. Qui sicuramente sto bene, Recanati in C è una cosa incredibile, ma se arrivassero delle offerte stimolanti le prenderei in considerazione. Di certo non mi muovo per 10-15mila euro in più o in meno, vado dove posso giocare con un po’ di sentimento".

Ha affrontato tutte le squadre, la Reggiana è la più forte?

"Assolutamente, per la lunghezza della rosa e per il fatto che il progetto è partito l’anno scorso. Poi hanno trovato anche un paio di giovani molto interessanti come Pellegrini a Varela quindi li considero più completi di Cesena ed Entella".

Domani granata a Pesaro…

"Dovranno stare attenti perché giocheranno su un campo che probabilmente sarà in condizioni tremende, questo non favorisce il gioco della Reggiana. La Vis orasi è sistemata ed è diventata squadra rognosa, i granata dovranno dare un segnale di compattezza".