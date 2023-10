Week-end con luci e ombre per il volley reggiano, con cinque gare che in Serie B finiscono sul 3 a 0, ma due volte a soccombere sono le nostre formazioni.

Serie B. Lotta San Martino, ma perde 3 a 0 in casa di Asola Remedello, con parziali equilibrati (25-23 33-31 25-20), il secondo dei quali interminabile. Ama di Cervi con Zambelli 3, Cassandra 8, Morselli 3, Porta 15, Ghelfi 5, Righi 2, Bonfiglioli (L), Borsetti, Fregni (2L), Zappalà 2, Brizzi 11, Caffagni, Ghilotti, Santini.

Serie B1. Ecco il Campagnola che vorresti sempre vedere: Vivi Energia Pc-Tirabassi & Vezzali finisce 0-3 (17-25 12-25 14-25) e in questo caso i set sono segno di evidente superiorità.

Fa molto bene anche Rubiera in Giusto Spirito-Bleuline Forlì 3-0 (25-17 25-16 15-18). La squadra di Andrea Ghibaudi ha la meglio ovunque, 9 a 3 i muri, 8 ace e 7 errori in battuta contro il 2 a 7 delle avversarie.

Sestetto titolare con Giardi 12 punti, Bianchini 11, Mescoli 10, Bandieri 8, Cantamessa 5, Aluigi 2, più 2 di Dorta e Bici libero. Rubiera è prima a pieni punti e in solitaria, dopo solo due gare.

Serie B2. Arbor Interclays-Scandicci 3-0 (25-21 25-19 25-19): le reggiane hanno vita facile, con set equilibrati sino a metà. 12 i punti di Maggiali e Macchetta, 10 Cristofaro e 7 Bigi. Arbor prima assieme ad Arezzo. Disco rosso, invece, in quel di Rivalta con Fos Wimore Cvr-Ariete Prato 0-3 (23-25 25-27 13-25). Per la Cvr di Agusto Sazzi, nessuna in doppia cifra, con la Brunfranco ferma a 9 punti.

C Maschile. Ies Sassuolo-Fabbrico 0-3 (21-25 28-30 24-26), Vigili del Fuoco Marconi-Baganzola 3-1 (21-25 25-22 25-19 25-18), Ama San Martino-Bluenergy Pc 3-0 (25-10 25-15 25-15), Modena-Everton 3-2 (24-26 25-20 25-21 16-25 15-10).

C Femminile. Girone A: S.C. Parma-Jovi 3-0 (25-21 25-14 25-19), Energee3 Giovolley-Corlo 0-3 (14-25 18-25 17-25), River-Everton 3-2 (21-25 20-25 25-23 25-18 15-6).

Girone B: Truzzi-Rubierese 0-3 (23-25 15-25 20-25), Persicetana-Ama 3-2 (25-15 26-24 28-30 22-25 15-11).

D Maschile. Girone A: Pieve-Busseto 2-3 (25-21 25-16 23-25 26-28 15-17), Naytes Vaneton Interclays-System Parma 3-1 (25-18 19-25 25-15 25-20), Tricolore-Wimore Parma 2-3 (21-25 25-20 25-18 18-25 11-15), Scandiano-Pall. Parma 3-1 (25-16 23-25 25-20 25-21). Due reggiane a punteggio pieno, 6 punti per Vaneton e Scandiano.

Girone B: Anderlini Modena-BRV Almet Luzzara 1-3 (26-28 25-18 14-25 16-25).

D Femminile. Girone A: Pol. Coop Parma-RPF 3-2 (25-21 17-25 15-25 25-9 15-13), L’Arena-Energy Parma 2-3 (25-19 32-30 16-25 14-25 8-15), Circ. Minerva-Fortlan Dibi 3-0 (28-26 26-24 25-21), Vaneton Limpia-Noceto 3-0 (26-24 25-22 25-11).

Girone B: Saturno Guastalla-Renusi Fabbrico 2-3 (25-21 22-25 16-25 25-22 13-159, Everton-Invicta Modena 2-3 (25-20 14-25 20-25 25-22 5-15), Soliera-Poliespanse Correggio 2-3 (24-26 25-19 25-11 21-25 7-159, Ama San Martino-Maranello 2-3 (14-25 21-25 25-20 25-18 13-15).

Claudio Lavaggi