Il Campagnola dimostra di essere vivo Va sotto, ma recupera con la Modenese

CAMPAGNOLA

1

MODENESE

1

CAMPAGNOLA: Stefanelli, Erricchiello, Messori, Michelini, Camara (43’ st Alouan), Minutolo, Calabretti (31’ st Bellentani), Spaggiari (12’ st Pivetti), Roversi, Jorge Sgro, Mastaj. A disp. Ripesi, Platani, Giovannini, Gigante, Odoro, Catellani. All. Ferraboschi. MODENESE: Paganelli, Lo Bello, Baldini, Alicchi, Pjolla, Saetti Baraldi, Capasso, Boriani (27’ st De Pietri), Svarups, Tardini (33’ st Malverti), Guerri. A disp. Baciocchi, Longu, Azzi, Lusvarghi, Tonelli, Borghi, Battaglia, Serroukh. All. Pittalis. Arbitro: Sartori di Piacenza.

Reti: 43’ Svarups (M); 43’ st rig. Jorge Sgro (C).

Note: ammoniti Camara, Minutolo, Calabretti, Pjolla e Guerri.

Il Campagnola è vivo e, nonostante la classifica compromessa, dimostra orgoglio strappando nel finale il pari alla Modenese, passata in vantaggio a fine primo tempo con Svarups. Gli ospiti vanno in gol su punizione: Saetti Baraldi fa da ponte per il numero 9, che da due passi supera l’incolpevole Stefanelli. Nella ripresa Ferraboschi sposta il difensore Camara in attacco e la mossa gli permette di alzare il baricentro: a 2’ dalla fine, dopo una mischia in area, la palla sbatte sul braccio di un difensore e l’arbitro assegna il rigore, trasformato da Jorge Sgro.