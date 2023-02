Il Campagnola incassa un pari, ma serve a poco

CAMPAGNOLA

1

SASSO MARCONI

1

CAMPAGNOLA: Stefanelli, Pivetti (1’ st Errichello), Messori, Camara, Bellentani, Minutolo, Roversi (23’ st Karim), Riccò, Odoro, Spaggiari (48’ st Catellani), Calabretti. A disposizione: Ripesi, Platani, Dall’Asta, Giovannini, Gigante, Scarpato. Allenatore: Ferraboschi.

SASSO MARCONI: Celeste, Galassi, Caniato, Salcuni, Cinquegranate, Geroni, Michelucci (23’ st Colarieti), Turci, Figliomeni, Rinieri, Ismajli (28’ st Maniero). A disposizione. Brandini, Romagnoli, Rubini, Tarozzi, Mazzei, Rossi, Fini. Allenatore:. Malagutti.

Arbitro: Andreoli di Bologna.

Reti: 6’ rig. Geroni (S), 40’ Camara (C). Note: ammoniti Stefanelli, Messori, Bellentani, Calabretti, Geroni, Colarieti.

Succede tutto nel primo tempo tra Campagnola e Sasso Marconi, che si dividono la posta in palio.

Un punto che serve a poco ai rosa-nero, visto che la classifica sembra compromessa, ma che comunque fa morale.

Gli ospiti vanno in vantaggio alla prima occasione, con un penalty concesso per fallo di mano in area di Calabretti trasformato con una conclusione centrale da Geroni.

Gli uomini di Ferraboschi pervengono al pari a cinque minuti dall’intervallo, dopo mezz’ora senza occasioni: su calcio di punizione da sinistra calciato da Spaggiari, Roversi spizza di testa e innesca Camara (foto), che calcia sotto la traversa e rimette tutto in parità.

Nella ripresa i padroni di casa passano alla difesa a 3 e la mossa mette in difficoltà i rivali: al 59’ ancora Camara sfiora la doppietta con una conclusione di poco alta, mentre 3’ dopo Roversi calcia fuori da posizione favorevole.

Al 75’ Riccò recupera palla a centrocampo e apre per Odoro, il cui rasoterra è bloccato da Celesti, mentre nel finale il Sasso Marconi prova ad alzare il baricentro senza mai impensierire Stefanelli.

d.r.