Il Campagnola prova a salvare l’onore Guastalla pronto a sbranare la Gualtierese

Nonostante una retrocessione ormai vicina, il Campagnola (18) vuole salvare l’onore, provando a evitare l’ultimo posto nella classifica di Eccellenza. Dopo la vittoria interna sul Boretto di domenica scorsa, i rosanero giocano alle 15 sul campo della Cittadella Vis Modena (60), seconda della classe, in una gara dove proveranno a sovvertire un pronostico scontato. Duplice anticipo in Prima: nel girone B la Povigliese (37) vuole consolidare il quinto posto, cercando la vittoria sul campo di una Montanara (16) che divide l’ultimo posto col Vicofertile. Nel girone C, il Guastalla (41) prova a mandare un segnale alle tante rivali nel derby interno col fanalino Gualtierese (8). In Seconda (E), infine, trasferta modenese per il San Faustino (24), impegnato sul campo di una Spezzanese (21) reduce da 3 stop consecutivi.