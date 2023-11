Il Campagnola viaggia a 4 cilindri

LUZZARA

2

CAMPAGNOLA

4

LUZZARA: Tosi, Donelli (16’ st Cazac), Saviola, Parisi (44’ st Flisi), Caiti, Olivero, Martino (1’ st Solci), Quartaroli (48’ pt Kpalobi), Gualtieri, Tinterri, Nunziata (21’ st Ligabue). A disp. Bellan, Saccani, Ouagua, Flisi. All. Silvestri.

CAMPAGNOLA: Barilli, Gremmo (39’ st Testa), Platani, Previato, Cavicchioli, Santagiuliana, Camillo, Montanari (29’ st Benjamin), Gargiulo, Roberi, Allai (21’ st Daini). A disp. Ripesi, Moretti, Bellafronte, Tirelli, Cavaliere. All. Migliaccio.

Arbitro: Franzoni di Bologna.

Reti: 10’ Cavicchioli (C), 25’ Santagiuliana (C), 42’ Nunziata (L), 30’ st rig. Gargiulo (C), 37’ st Ligabue (L), 52’ st Daini (C).

Note: ammoniti Donelli, Quartaroli, Cavicchioli, Gargiulo, Santagiuliana, Roberi, Cazac, Previato e Camillo.

Colpo esterno del Campagnola, che piazza il poker sul campo del Luzzara.

Cavicchioli firma lo 0-1 di testa, Santagiuliana raddoppia al 25’ con un preciso diagonale, mentre i padroni di casa accorciano con un tocco sottomisura di Nunziata.

Nel finale Gargiulo fa tris dal dischetto, Ligabue di prepotenza riporta i suoi a -1 mentre a recupero inoltrato chiude i conti Daini, che insacca a porta vuota dopo una veloce ripartenza.