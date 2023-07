Il campionato partirà il 7 ottobre

Partenza sabato 7 ottobre e finale scudetto domenica 26 maggio; il campionato italiano di rugby, ribattezzato Serie A Elite (non più Top10), ha svelato le linee di contorno della nuova stagione in attesa di conoscere, questione di pochi giorni, anche il calendario dettagliato.

Tre le fasi che si possono individuare nella struttura del nuovo torneo: prima il girone unico a nove squadre su 18 giornate (compresi due turni di riposo per ogni team), fino al 14 aprile; poi da fine aprile a metà maggio i play-off ai quali saranno ammesse le migliori sei squadre della fase iniziale, divise in due gironi da tre con partite di sola andata in casa della miglior classificata; infine la grande finale scudetto, in campo neutro, alla quale accederanno le vincitrici dei due gironi di play-off, fissata per il weekend 25-26 maggio.

Dei team esclusi dai play-off il settimo classificato sarà “salvo”, mentre le squadre in ottava e nona posizione retrocederanno in Serie A, cioè in seconda categoria. Dalla serie A salirà un solo club, poiché dal 202425 il massimo campionato diverrà a otto squadre.

Le nove partecipanti di questa stagione sono quelle previste, nessuna defezione: Rovigo, Petrarca Padova, Valorugby, Hbs Colorno, Fiamme Oro Roma, Viadana, Mogliano Veneto, Lyons Piacenza e i neopromossi Rangers Vicenza.

Di base si giocherà al sabato pomeriggio, ma con la possibilità di spostare i match al venerdì o alla domenica per esigenze tv.

Particolarità di questa stagione, a parte l’inedito e transitorio formato a nove squadre, è la eccitante staffetta con la Coppa del Mondo; il grande torneo iridato inizia l’8 settembre a Parigi e vedrà nella sera di venerdì 6 ottobre l’ultima partita preliminare degli Azzurri, a Lione contro la Francia. Poche ore dopo, pomeriggio di sabato, inizierà il campionato italiano, in un passaggio di consegne che si spera possa trasmettere un sovrappiù di entusiasmo sugli spalti.

A proposito, la nazionale italiana comincia il proprio avvicinamento alla Coppa del Mondo domani a Edimburgo, con il test contro la Scozia in diretta alle 16.15 su Tv8 e Sky Sport; Bigi stavolta sarà in tribuna, ma per il fuoriclasse reggiano sono ancora pienamente aperte le chance di entrare nel gruppo azzurro per il torneo iridato.

Marco Ballabeni