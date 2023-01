Il campo è una palude Il Lentigione frena

Aglianese

0

Lentigione

0

AGLIANESE (3-4-3): Spurio; Fiaschi, Remedi, Oliveri; Bigica (32’st Martini), Grilli, Pardera, Torrini; Veneroso (26’st Mattiolo), Mirval (21’st De Sagastizabal), Mariani (42’st Baldeh). A disp.: Luci, Hanxhari, Pantano, Baggiani Lorenzo, Baggiani Simone. All.: Baiano.

LENTIGIONE (3-5-1-1): Burigana; Sabotic, Bertolotti, Rossini (29’st Gozzi); Corresi, Lattarulo (7’st Agnello), Muro (26’st Micheal), La Vigna, Ofoasi (16’st Bonetti); Rossi; Formato (44’st Sala). A disp.: Fantuzzi, Roma, Egharevba. All.: Beretti.

Arbitro: Cardella di Torre del Greco.

Note: ammoniti Bigica, Pardera e Cortesi. Recuperi: 0’ e 4’.

Buon punto in trasferta per il "Lenz", che non perde da 7 turni (ultimo kappao il 27 novembre a Prato per 3-1). Da quel giorno, il Lentigione ha alternato una vittoria ad un pari. I successi tutti in casa (3) e i pari tutti in trasferta (4), come ieri in Toscana. Uno 0-0 arrivato su un campo ai limiti della praticabilità. I 90’, quindi, sono stati caratterizzati da tanti lanci lunghi e poco gioco palla a terra. In avvio una grande palla gol capita all’Aglianese: Mariani sfrutta una disattenzione di Sabotic e compagni, ma a tu per tu con Burigana la passa a Mirval, sbagliando però incredibilmente la misura. Le occasioni più ghiotte il Lentigione le crea ad inizio ripresa, ma Spurio in entrambe le occasioni dice di no ai reggiani. Poi una chance per Mirval: un pallonetto, deviato, che esce di poco. Infine, Bonetti per il "Lenz" ha la palla della vittoria, ma il sinistro ravvicinato esce di poco. Il Lentigione (ora a 25 punti, in piena lotta tra zona salvezza e playout) si prende il punto, e ora si preparerà al turno infrasettimanale: mercoledì ospiterà il Forlì (39).

"Su un terreno di gioco insidioso abbiamo cercato di fare noi la partita per lunghi tratti, e ci siamo fatti nettamente preferire sotto l’aspetto del possesso palla e dell’impostazione, pur senza riuscire a finalizzare": è il commento di mister Paolo Beretti (nella foto), che prosegue. "Una partita complessivamente bloccata nella quale abbiamo avuto occasioni interessanti con Muro e con Bonetti. I pochi rischi che abbiamo corso sono frutto di nostri errori in fase di palleggio, anche condizionati da un terreno di gioco davvero difficoltoso da approcciare".