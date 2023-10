Il Casalgrande è imbattibile. Unica squadra a punteggio pieno

Sestina di hurrà consecutivi. Il Casalgrande resta l’unica reggiana di tutti i campionati a punteggio pieno e allunga a +5 il suo vantaggio nel girone D di Prima categoria. Successo in rimonta per i boys di mister Pavesi che piegano (3-1) al "Gottardi" un Colombaro passato nel primo tempo con Dapoto e vicinissimo al raddoppio ad inizio ripresa; poi arriva la riscossa rossoblù guidata dal puntero Shpijati che raccoglie un cross e insacca in diagonale, quindi il neo-entrato Luca Barbieri firma un double di pregiata fattura si assist dello stesso Shpijati e su azione personale. Dura solo una settimana il primato solitario del Masone battuto nel derby cittadino dalla Virtus Libertas che affianca proprio i cugini sulla vetta del girone C, assieme coi modenesi della Vis San Prospero corsari a Viadana. Per il team di mister Vacondio double dell’ex vianese Vezzani intervallato dall’acuto del difensore Costa con provvisorio pari dell’ospite Acquah. Risale anche il Guastalla che cala un pokerissimo contro la peggior FalkGalileo di questa stagione annichilita nel primo tempo. Gol-lampo di Zani pescato da un traversone chiuso con un tiro al volo, poi il centravanti concede il bis in diagonale, quindi zampata di Guastalla e punto esclamativo di Caramaschi, mentre nei locali al 23’ viene espulso il mediano Guidetti. Non basta la shoot al volo del bomber Gjoka alla Povigliese che cade (1-2) sul terreno della Solierese, anche se i giallorossi restano a due lunghezze dal primo posto. Riparte da un pari il Daino Santa Croce nella sfida interna contro il Ganaceto: al puntero di casa Mussini risponde nella ripresa Dago con entrambi i trainer Di Martino e il modenese Virgilio espulsi per doppia ammonizione.

Appuntamento col primo sorriso stagionale ancora rinviato per il San Prospero Correggio bloccato su un giusto nulla di fatto a Fossoli contro la Virtus Cibeno. Nel girone parmense primo acuto esterno per il Quattro Castella che esulta (3-1) sul perfetto tappeto del Marzolara grazie a un doppio sprint a ridosso dell’intervallo: cross di Stradi velato da Berselli per l’accorrente destro rasoterra del mediano Panaro, quindi lo stesso Stradi proprio all’ultimo istante centra dalla destra provocando l’autorete di Cugini. Nella ripresa i parmensi accorciano col penalty di capitan Venturini, ma la difesa reggiana regge la pressione e in pieno recupero il neo-entrato Chierici si guadagna un penalty insaccato al sette da Grendene che non lascia scampo al guardiano Daffe. Primo successo stagionale per il Celtic Cavriago che mette a segno il blitz sul Sorbolo Biancazzurra steso dal puntero Pettenati (ex Barcaccia).