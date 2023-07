Il ‘Cascine Emiliane’ a Beatrice Iemmi Pinetti trionfa nel Kinder Joy

Successo di Beatrice Iemmi nel trofeo "Cascine Emiliane", riservato alla categoria Open femminile e andato in scena sui campi del Ct San Biagio Castelnovo Sotto: l’atleta del Ct Albinea ha avuto la meglio in finale su Camilla D’Amico (Tennis Modena). Un altro Iemmi, stavolta Nicolò, ha tenuto alto i colori del circolo castelnovese nel Trofeo "Clevertech" di terza categoria maschile, regolando nel match decisivo Emanuele Boni (Sportissima Scandiano).

Nel trofeo "Kinder Joy of the Moving", disputato al Ct Reggio, la categoria Under 14 vede trionfare i padroni di casa: Vittorio Pinetti vince il tabellone maschile superando Diego Cencini, mentre Valentina Buoncuore batte Miruna Neagu e si aggiudica quello femminile.